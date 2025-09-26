Christian Rodríguez, productor vinculado a Maju Mantilla, acusa a Gustavo Salcedo de agredirlo

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Rodríguez Portugal, productor de televisión, fue víctima de agresión luego de salir de un estudio de abogados en compañía de su esposa y su menor hijo. Al respecto, en diálogo con la Policía, acusa a Gustavo Salcedo de ser el autor de este acto de violencia.

Productor de TV acusa a Gustavo Salcedo de agredirlo

Este viernes 26 de septiembre se ha suscitado un hecho de violencia en el que se involucra al aún esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo. De acuerdo a un video difundido por el diario Trome, se oye al productor de TV, Rodríguez Portugal, manifestarle a un efectivo policial haber sido "agredido físicamente".

Cabe resaltar que, el hecho se suscitó esta tarde en el distrito limeño de San Isidro, en exteriores del Estudio de Abogados Canelo, en el que el conocido por su trabajo en el programa 'Arriba mi gente' se encontraba junto a su eposa e hijo.

"He reconocido a la persona se llama Gustavo Salcedo, yo he estado acá (un estudio de abogados) en la mañana teniendo una reunión con el abogado, yo he salido, mi hijo entró al carro, ha entrado atrás, mi esposa adelante ya nos íbamos y cuando ya iba a subir vino una camioneta gris a toda velocidad y ha chocado con la parte de atrás de mi carro", se logra expresar al hombre.

Además, de acuerdo a su relato Rodríguez logró salvarse de milagro de ser arrollado por el vehículo debido a que retrocedió unos pasos previamente a la colisión.

Graves lesiones y denuncia

De acuerdo al medio local, el hombre que iba a bordo del auto bajó y le propinó fuertes golpes al productor de manera brutal hasta tal punto de provocarle heridas en la cabeza, razón por la cual Christian Rodríguez tuvo que acudir a la Clínica Ricardo Palma, en la que pertenece en evaluación medica.

Además, el acto de violencia llamó la atención de transeúntes, mientras que la esposa e hijo del productor permanecieron todo el tiempo dentro del automóvil de él, sin poder hacer nada ante la golpiza.

Trascendió que, Christian Rodríguez, tras afirmar que fue agredido por el áun esposo de Maju Mantilla, acudió a la comisaría de San Isidro, para interponer una denuncia por agresión física y porque se puso en riesgo la vida de su esposa y su primogénito.

En resumen, la tarde de este viernes, Christian Rodríguez, conocido por su trabajo como productor de 'Arriba mi gente', culpó a Gustavo Salcedo de agredirlo físicamente.