Milett Figueroa llama "cobardes" a conductores que la acusaron de buscar fama con Marcelo Tinelli

Milett Figueroa decidió ponerle un alto a los rumores que circulan en medios argentinos. La modelo peruana arremetió contra los conductores de LAM, llamándolos "cobardes" tras ser acusada de aprovechar su relación con Marcelo Tinelli para conseguir fama y oportunidades laborales.

Milett Figueroa responde a las críticas de 'LAM'

Todo comenzó cuando los conductores del programa LAM la señalaron como interesada y la acusaron de aprovechar su relación con Marcelo Tinelli para conseguir fama y oportunidades laborales.

La modelo no se quedó callada y envió mensajes contundentes a un periodista del programa: "Imagínate que yo cancelé a última hora el evento, para que digan que le hice el feo y ¿Quién se cree para faltar y siempre diciendo cuando no estoy? Lo que dijeron hoy me parece una injusticia total y carece de toda veracidad".

Durante la emisión en vivo, los conductores leyeron estos mensajes, donde Milett Figueroa no solo negó haber actuado por interés, sino que también defendió su trayectoria profesional y cuestionó la legitimidad de las críticas.

"Nunca fui mala persona, nunca insulté a nadie, me dijeron de trepadora hasta oportunista, nunca les respondí. ¿Yanina (Latorre) cree que necesito fama? Ya conocí la fama y no es lo que me mueve", afirmó la modelo.

El conflicto escaló cuando Milett Figueroa calificó de "cobardes" a quienes la criticaron a sus espaldas: "Me gustaría que todos esos que hablan lo que dicen, me lo digan en la cara, cobardes. A mí me llamaron por mi trabajo, no para estar con Marcelo, eso lo harán ustedes. Me mueve lo auténtico, no gente que hable en mi ausencia".

Milett niega conflictos en reality de los Tinelli

Además, la modelo se encargó de desmentir versiones sobre supuesto maltrato al personal de producción y negó haber sido apartada del reality familiar de los Tinelli por conflictos internos.

Explicó que su ausencia en la grabación se debió únicamente a su participación en los Premios Martín Fierro, una decisión consensuada con la producción.

Tras la fuerte respuesta de Milett Figueroa, queda claro que la modelo no permitirá que se cuestionen sus intenciones. Al llamar "cobardes" a los conductores de LAM, que la acusaron de buscar fama con Marcelo Tinelli, dejó en evidencia su postura frente a los rumores y reafirmó que su carrera y decisiones son fruto de su propio esfuerzo.