Don Omar anuncia su retiro de los escenarios y estaría preparando tour de despedida

Con más de 25 años de trayectoria y una vida marcada por grandes éxitos, Don Omar acaba de dar una noticia que dejó a todos impactados: se retira de los escenarios. El cantante estaría preparando un tour de despedida en el que promete emocionar a sus seguidores, quienes lo han acompañado a lo largo de toda su carrera.

Don Omar anuncia su retiro de los escenarios

El anuncio del retiro de William Omar Landrón Rivera, mundialmente conocido como Don Omar, ha puesto en alerta a la industria musical urbana. El artista de 47 años confesó en entrevista con Telemundo que su experiencia con el cáncer transformó por completo su visión de la vida y la música.

"Después del cáncer nada se ve igual. Estoy viviendo esa segunda vida en la que lo único que quiero es disfrutar la travesía", aseguró.

A pesar de su retiro de los conciertos en vivo, Don Omar dejó en claro que su pasión por la música sigue intacta. Planea lanzar un último álbum que combinará grandes éxitos con temas inéditos, con fecha de estreno en 2026, acompañado de una gira mundial de despedida.

Esta gira promete ser un evento histórico, en el que el reguetonero agradecerá a sus seguidores y cerrará un ciclo de 25 años de trayectoria artística.

Además de su despedida, Don Omar subrayó la importancia de "pasar el batón" a las nuevas generaciones de artistas urbanos. "Es súper importante trabajar con los nuevos talentos, colaborar y dejar huella", indicó.

Don Omar deja huella en el reguetón

Desde sus inicios a finales de los años 90, Don Omar se consolidó como uno de los pioneros del reguetón, llevando el género más allá de Puerto Rico y conquistando audiencias internacionales.

Con más de 70 millones de discos vendidos y una fortuna cercana a los 30 millones de dólares, su carrera no solo se define por la música, sino también por su faceta empresarial y proyectos sociales, consolidando su marca personal.

La gira "Back To Reggaeton" en 2024 evidenció su vigencia y poder de convocatoria, recaudando más de 17,8 millones de dólares y vendiendo unas 150.000 entradas solo en los primeros conciertos. Todo indica que su gira de despedida tendrá un impacto aún mayor y marcará un hito en la historia del género.

Con este anuncio, Don Omar pone fin a una etapa en los escenarios, pero no a su vínculo con la música. Tras vencer el cáncer de riñón en 2024, el reguetonero decidió priorizar su vida y sus momentos personales, mientras deja asegurado su legado con un álbum de grandes éxitos y un disco inédito que verá la luz en 2026.