Fernando Díaz DESTRUYE a quienes lo vinculan con Maju Mantilla: "Gente que están en una cloaca"

Maju Mantilla sorprendió a más de uno tras renunciar en vivo a la conducción de 'Arriba mi gente' tras nuevas especulaciones de infidelidad durante su matrimonio con Gustavo Salcedo. Al respecto, Fernando Díaz no fue ajeno a las críticas de la ex reina de belleza y arremetió contra quienes lo vinculan con ella.

En primera instancia, el periodista manifestó que la repentina decisión de su compañera de conducción de dejar 'Arriba mi gente' le sorprendió. "Me toma por sorpresa, no es algo planificado, no me lo veía venir. Eres la mejor compañera de trabajo que he tenido. Eres una mujer disciplinada, trabajadora. Destaco tu profesionalismo".

Tras la despedida de Maju Mantilla de la conducción del espacio televisivo de Latina, Fernando Díaz no se quedó callado y se pronunció contundentemente sobre aquellas personas que en reiteradas ocasiones lo vinculan con la ex Miss Mundo.

Al respecto, sostuvo que "uno puede ser de piedra muchas veces, pero también duele, fastidia y molesta", señaló respecto a los efectos negativos que generaron en él las constantes vinculaciones con Maju.

"De mí se han dicho cosas intrascendentes, cosas que son mentiras, que no vale la pena responder a esta gente, que está en una cloaca, está en una acequia, y solo quieren un poquito de figuración", aseveró contundentemente el conductor de televisión.

Maju Mantilla sale al frente tras vnculación con Fernando Díaz

Maju Mantilla reveló su alejamiento del programa matinal 'Arriba mi gente', este jueves 18 de septiembre, a raíz del escándalo de presunta infidelidad a su aún esposo Gustavo Salcedo, con Christian Rodríguez y Fernando Díaz.

En un inicio la exreina de belleza, expresó que "han sido días muy duros" para ella y su familia. "En base a chismes han afirmado cosas sobre mí que son falsas. Yo soy un ser humano que comete errores, pero se han dado afirmaciones continuas de forma malintencionada, dañando mi reputación y la de otras personas", añadió.

Sobre los rumores que aseguraban un vínculo amoroso con el periodista sostuvo: "La mentira repetida no se convierte en verdad. Lamento que varios medios digitales y de televisión hayan optado por el sensacionalismo. Yo me siento muy afectada".

Como vemos, Fernando Díaz se dirigió contundentemente a todas aquellas personas que lo vincularon amorosamente con Maju Mantilla, ello luego que la exreina de belleza anunciara su salida del programa 'Arriba mi gente'. "Gente que están en una cloaca", expresó tajantemente el periodista.