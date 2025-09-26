Melissa Paredes regresa a 'América Hoy' y se saluda con sus compañeras que la criticaron

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El regreso de Melissa Paredes a América Hoy sorprendió a todos los televidentes. La actriz no solo volvió al programa que la vio salir abruptamente hace unos años, sino que también compartió un saludo con sus compañeras, las mismas que la habían criticado tras el ampay con Anthony Aranda durante la época en que mantenía su relación con Rodrigo Cuba.

Melissa Paredes regresa a 'América Hoy'

Este viernes 26 de septiembre, Melissa Paredes reapareció en el set de América Hoy, sorprendiendo no solo al público, sino también a los conductores del programa. Con una gran sonrisa y su característico carisma, saludó primero a Edson Dávila y luego a Janet Barboza.

Sin embargo, fue la reacción de Ethel Pozo la que se robó todas las miradas. La hija de Gisela Valcárcel no pudo ocultar su asombro y soltó un comentario espontáneo: "No me lo puedo creer, esto en realidad", mientras se acercaba a darle la bienvenida.

Melissa Paredes respondió: "A mí me dijeron aniversario de 'América Hoy' y yo dije de inmediato: 'Vamos a celebrar'. Por supuesto, la vida se celebra'".

El recibimiento no se limitó a palabras; Ethel Pozo pidió a todos los conductores —Janet Barboza y Edson Dávila— acercarse para una especie de foto grupal, la cual rápidamente se volvió tema de conversación en las redes sociales.

Melissa recuerda su salida de 'América Hoy'

Melissa Paredes no dudó en tocar de manera breve su salida inesperada de América Hoy en 2021 y destacó lo mucho que el programa le abrió puertas y le dio un impulso positivo en su carrera.

"Definitivamente 'América Hoy' me abrió las puertas para bien, y si bien la forma en cómo me fui para algunos no fue la correcta, el programa que se vivió en ese momento fue muy lindo y por eso sigo aquí. Lo que me pasó en el pasado no me define", dijo.

Además, la actriz enfatizó que cualquier tema pendiente con alguien del equipo no se resolvería en ese momento: "Si hay algo que arreglar con alguien no será hoy".

Tras años de distancia y diversas controversias, Melissa Paredes apareció nuevamente en 'América Hoy', mostrando que su relación con el equipo puede ser cordial. El saludo a sus compañeras, incluso a las que la criticaron, simbolizó un momento de reconciliación y profesionalismo en medio de un programa que celebra su permanencia en la televisión.