RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Sin roches

Melissa Paredes regresa a 'América Hoy' y se saluda con sus compañeras que la criticaron

Melissa Paredes volvió a 'América Hoy' causando sorpresa entre todos. La actriz se reencontró con sus compañeras, las mismas que la habían criticado en el pasado.

Melissa Paredes regresa a 'América Hoy'
Melissa Paredes regresa a 'América Hoy' (Composición Exitosa)

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 26/09/2025

Síguenos en Google News Google News

El regreso de Melissa Paredes a América Hoy sorprendió a todos los televidentes. La actriz no solo volvió al programa que la vio salir abruptamente hace unos años, sino que también compartió un saludo con sus compañeras, las mismas que la habían criticado tras el ampay con Anthony Aranda durante la época en que mantenía su relación con Rodrigo Cuba.

Melissa Paredes regresa a 'América Hoy'

Este viernes 26 de septiembre, Melissa Paredes reapareció en el set de América Hoy, sorprendiendo no solo al público, sino también a los conductores del programa. Con una gran sonrisa y su característico carisma, saludó primero a Edson Dávila y luego a Janet Barboza.

Sin embargo, fue la reacción de Ethel Pozo la que se robó todas las miradas. La hija de Gisela Valcárcel no pudo ocultar su asombro y soltó un comentario espontáneo: "No me lo puedo creer, esto en realidad", mientras se acercaba a darle la bienvenida.

Melissa Paredes respondió: "A mí me dijeron aniversario de 'América Hoy' y yo dije de inmediato: 'Vamos a celebrar'. Por supuesto, la vida se celebra'".

El recibimiento no se limitó a palabras; Ethel Pozo pidió a todos los conductores —Janet Barboza y Edson Dávila— acercarse para una especie de foto grupal, la cual rápidamente se volvió tema de conversación en las redes sociales.

Milett Figueroa llama "cobardes" a conductores que la acusaron de buscar fama con Marcelo Tinelli
Lee también

Milett Figueroa llama "cobardes" a conductores que la acusaron de buscar fama con Marcelo Tinelli

@chollytv Melissa paredes vuelve América hoy #Noticiasdelafarandulaperuana🇵🇪 #chollytv💥 #melissaparedes#americahoy ♬ sonido original - ChollyTV 💥 Farándula Peruana

Melissa recuerda su salida de 'América Hoy'

Melissa Paredes no dudó en tocar de manera breve su salida inesperada de América Hoy en 2021 y destacó lo mucho que el programa le abrió puertas y le dio un impulso positivo en su carrera.

"Definitivamente 'América Hoy' me abrió las puertas para bien, y si bien la forma en cómo me fui para algunos no fue la correcta, el programa que se vivió en ese momento fue muy lindo y por eso sigo aquí. Lo que me pasó en el pasado no me define", dijo.

Kingleon revela la jugosa cifra que ganó en su primer mes en Kick: : "A veces no hacía streaming"
Lee también

Kingleon revela la jugosa cifra que ganó en su primer mes en Kick: : "A veces no hacía streaming"

Además, la actriz enfatizó que cualquier tema pendiente con alguien del equipo no se resolvería en ese momento: "Si hay algo que arreglar con alguien no será hoy".

Tras años de distancia y diversas controversias, Melissa Paredes apareció nuevamente en 'América Hoy', mostrando que su relación con el equipo puede ser cordial. El saludo a sus compañeras, incluso a las que la criticaron, simbolizó un momento de reconciliación y profesionalismo en medio de un programa que celebra su permanencia en la televisión.

Temas relacionados América Hoy espectáculos Ethel Pozo farándula Janet Barboza Melissa Paredes

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA