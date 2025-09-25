Mamá de Milett Figueroa habla tras la ruptura con Marcelo Tinelli y aclara cómo está su hija: "Estamos felices y contentos"

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La noticia sobre la ruptura entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sorprendió a la prensa de espectáculos en Perú y Argentina. Fue el propio conductor argentino quien, el pasado 24 de septiembre, confirmó públicamente que la relación había llegado a su fin después de dos años de romance. Según sus declaraciones, ambos habrían quedado en buenos términos, recordando que "fueron dos años hermosos".

Ante la atención mediática que generó el anuncio, la madre de la modelo peruana, Martha Valcárcel, fue consultada por las cámaras de 'Amor y Fuego'.

Lejos de alimentar especulaciones, se mostró calmada y transmitió un mensaje de tranquilidad sobre el estado emocional de su hija.

"¿Qué va a pasar? No ha pasado nada. Todos estamos felices y contentos", respondió con serenidad.

Martha Valcárcel asegura que Milett está tranquila

La señora Valcárcel reconoció que la noticia de la separación tomó por sorpresa al público y a los seguidores de la pareja, pero señaló que es algo natural en la vida sentimental.

"Es normal, siempre sorprenden las separaciones o lo amistes o amoríos", comentó, restando dramatismo al asunto.

Además, dejó claro que Milett Figueroa se encuentra en buen estado anímico y continúa trabajando en sus proyectos personales y profesionales.

"Ella está muy bien, para Marcelo un beso para él y todo perfecto. No hay problema. Si he podido hablar con mi hija, hablo todos los días y está muy bien, sigue trabajando con todos sus proyectos y sus cosas", explicó la madre de la modelo, dejando entrever que la comunicación entre ambas es constante y cercana.

Este mensaje buscó transmitir estabilidad en medio del revuelo mediático, reforzando la idea de que la actriz y presentadora mantiene su rutina laboral sin dejarse afectar por la ruptura.

El final de un romance mediático

El romance entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se convirtió en uno de los más comentados de la farándula sudamericana desde que se oficializó en 2023.

Su relación fue seguida de cerca por la prensa debido a la popularidad del conductor argentino y al impacto mediático que genera la figura de la modelo peruana.

El anuncio de Tinelli sobre el final del vínculo sorprendió a muchos de sus seguidores, pero también mostró un tono conciliador. "Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett, así que bueno, mandarle fundamentalmente un beso. Yo estoy bien, le mando un beso a ella también, pero bueno, hemos llegado a un final de una relación hermosa que duró 2 años", dijo el presentador en un mensaje público.

Con estas palabras, el argentino dejó claro que no existen conflictos de por medio, sino el cierre de un ciclo. En esa misma línea, la madre de Milett reafirmó que ambas familias han quedado en buenos términos y que la vida de la modelo continúa sin mayores sobresaltos.

En conclusión, la ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa marca el fin de una etapa sentimental que, aunque inesperada, parece haber quedado en paz para ambas partes.