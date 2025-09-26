Fiscalía dicta nueve meses de prisión preventiva contra sujeto que raptó a menor de 11 años

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Jonathan Félix Laynes Moncada, el presunto raptor de una menor de 11 años, cumplirá un dictamen de nueve meses de prisión preventiva por el presunto delito contra la libertad sexual tras retener a la menor de edad.

Nueves meses de prisión preventiva para raptor

Según la investigación de la Fiscalía, el sujeto contactó a la menor de edad a través de juegos en línea y, posteriormente, llegó a raptarla de su domicilio ubicado en San Juan de Lurigancho.

según registros visuales de cámaras de vigilancia, se observó el recorrido de la menor de edad junto con Laynes Moncada lo que confirmó el rapto de la menor. Desde su desaparición, los padres de la niña alertaron a las autoridades policiales y a la prensa para visibilizar el caso.

Desde inició de semana, familiares iniciaron la búsqueda de la menor. Finalmente, el martes 23 la niña pudo ser rescatada en un domicilio en el distrito de Ate junto con el raptor de 39 años.

El padre de la menor informó a la prensa que, según la última geolocalización realizada por parte de la policía, se había podido determinar que el sujeto se encontraba en ese distrito. Mas, gracias al aviso de una pasajera de un bus de transporte público, se logró dar aviso a las autoridades del paradero específico del sujeto.

Finalmente, tras la intervención policial, el sujeto fue detenido y la menor rescatada y puesta a buen recaudo. Desde el miércoles, el raptor permaneció detenido y un día después el Ministerio Público abrió investigación en su contra.

La investigación ha estado a cargo de la fiscal provincial Liliana Dávila, del Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar del distrito de Santa Anita.

En la investigación se han dado las diligencias urgentes para verificar la configuración del delito, identificar a los involucrados, asegurar los elementos de prueba para determinar la responsabilidad del presunto raptor y recabar la declaración de la menor en cámara Gesell, entre otros.

Padre de la menor pidió cadena perpetua para el raptor

Tras reunirse con su menor hija, el padre declaró que está se encontraba visiblemente afectada tras el hecho. Por ello, hizo un llamado a las autoridades para que "les caiga toda la ley encima" a aquellas personas que buscan abusar de menores.

El padre también hizo un llamado a otros progenitores para tener un mayor cuidado sobre el entorno digital en el que se encuentran los menores de edad y que, muchas veces, es aprovechado por sujetos malintencionados.