Magaly se burla de la mamá de Milett Figueroa tras ruptura con Marcelo Tinelli: "Se alucinaba la suegra"

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Nadie se imaginaba el anuncio de Marcelo Tinelli sobre su ruptura con Milett Figueroa. La noticia dejó helados a medios nacionales e internacionales, pero quien no dejó pasar la oportunidad fue Magaly Medina, que aprovechó el momento para lanzar dardos directos contra Martha Valcárcel, recordándole que se quedó sin yerno.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se separan

La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa había sido una de las más comentadas en la farándula, tanto en Argentina como en el Perú. Sin embargo, de un momento a otro, el conductor argentino confirmó que su romance con la modelo peruana llegó a su fin.

"Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett. Le mando un beso grande, porque la quiero mucho y la amo mucho. Pasé dos años hermosos a su lado", declaró el conductor argentino.

El productor argentino no solo agradeció a Milett Figueroa, sino también a su familia y al público peruano, que lo acogió con tanto cariño durante los dos años que duró la relación.

"Quiero agradecerle a ella y a toda su familia, y a toda la gente de Perú que me ha dado tanto amor. No es que no los voy a ver nunca más, al contrario. Milett seguirá trabajando en Lima y espero verla pronto", señaló.

Magaly se burla de la mamá de Milett Figueroa

La noticia, que recorrió medios internacionales, no solo generó sorpresa, sino que también abrió paso a una ola de comentarios y reacciones. En ese contexto, Magaly Medina, fiel a su estilo, no tardó en referirse al tema durante su programa.

La periodista de espectáculos recordó lo mucho que Martha Valcárcel defendía el romance de su hija con Marcelo Tinelli y no dudó en hacer un comentario punzante.

"Yo, ahora de verdad siento, ¿Cómo estará la Marthita? La Marthita que ya se alucinaba la suegra de Tinelli. Ya estaba insoportable con que la suegra de Tinelli, la suegra de Tinelli. Ella defendía a capa y espada el romance de la hija", comentó.

Pero eso no fue todo. Magaly Medina añadió otra frase que se convirtió en viral en redes: "Ay... los sueños. A veces el pan se quema en la puerta del horno".

Así, Magaly Medina no solo habló sobre la ruptura de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, sino que también puso en la mira a la mamá de la modelo, Martha Valcárcel, a quien le lanzó comentarios cargados de ironía.