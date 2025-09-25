RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Se escucharán sus confesiones

Beto Ortiz confirma emisión de EVDLV de 'Cri Cri': "Ni la 'Foca' Farfán, ni Cristo van a poder impedir"

Beto Ortiz ha confirmado la emisión del programa de 'El Valor de la Verdad' de Cristian Martínez Guadalupe, popularmente conocido como 'Cri Cri'.

Beto Ortiz confirma emisión de EVDLV de 'Cri Cri'
Beto Ortiz confirma emisión de EVDLV de 'Cri Cri' (Foto: Composición Exitosa)

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 25/09/2025

El anuncio de la presencia de Cristian Martínez Guadalupe, popularmente conocido como 'Cri Cri', en el 'El Valor de la Verdad' (EVDLV) ha genera un sinfín de reacciones en la familia de su primo Jefferson Farfán, luego que el abogado de su familia revelara que hay incomodidad y enojo. Al respecto, Beto Ortiz, ha confirmado la emisión del programa.

'El Valor de la Verdad' de 'Cri Cri' sí va

Este jueves 25 de septiembre, el programa 'Magaly: TV La Firme' publicó en sus redes sociales un adelanto de lo que se presentará esta noche en su programa, en el que el conductor de 'El Valor de la Verdad', Beto Ortiz, se pronunció sobre la próxima edición de su programa.

En dicho audiovisual, se oye a la figura de Panamericana de Televisión afirmar ante la cámara de los 'urracos' que las confesiones del primo del '10 de la calle' sí se escucharán.

"Ni la 'Foca' Farfán, ni Sarita Colonia, ni Cristo, van a poder impedir que salga 'El Valor de la Verdad' de 'Cri Cri'", manifestó en tono sarcástico el periodista.

Vale recordar que, Cristian Martínez, fue recluido en el penal Lurigancho tras ser acusado de abuso sexual y el pasado miércoles 27 de agosto salió libre tras permanecer casi un año en la citada cárcel.

Prohiben a 'Cri Cri' aparecer en espacios televisivos

La confirmación de Beto Ortiz sobre el programa de EVDLV de 'Cri Cri', se da en un contexto en el que la parte acusadora busca que no se emita el episodio del espacio televisivo.

En un documento que busca la restricción se lee: "El impedimento y prohibición al denunciado Cristian Antonio Martínez Guadalupe de brindar declaraciones, dar entrevistas, en cualquier medio de comunicación nacional e internacional".

"En caso de incumplimiento será denunciado penalmente por el presunto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, regulado en el artículo 368 del código penal", finaliza el escrito

En tanto, en un adelanto de lo que será la presentación de 'Cri Cri' en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' se le escucha confesando cómo fue su proceso judicial y reveló la profunda decepción que siente hacia Jefferson Farfán, a quien consideraba su hermano.

Se concluye que, Beto Ortiz, ha confirmado la emisión del programa de 'El Valor de la Verdad' de Cristian Martínez Guadalupe, popularmente conocido como 'Cri Cri'. Pese a que el primo de Jefferson Farfán ha recibido, por el entorno que lo acusa de abuso sexual ha presentado una restricción en su contra de presentarse en espacios televisivos.

