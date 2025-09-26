Fallece el futbolista Billy Vigar: Canterano del Arsenal sufrió una lesión cerebral durante un partido

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

A los 21 años, el fútbol ha despedido al inglés Billy Vigar, canterano y joven promesa del Arsenal, que militaba en el Chichester FC de la Isthmian League Premier Division, séptima categoría del fútbol inglés. El futbolista sufrió una grave lesión cerebral durante el último partido que disputo, de la que no se pudo recuperar, falleciendo el último jueves 25 de setiembre.

Vigar se estrelló contra un muro

El último sábado 20 de setiembre, su club se enfrentó al Wingate & Finchley, el cual fue suspendido por el incidente que sufrió. El jugador que se desempeñaba como delantero, se estrelló contra un muro, dándose un fuerte golpe en la cabeza, que preocupó a todos los presentes.

"Después de sufrir una grave lesión cerebral el sábado, Billy Vigar fue puesto en coma inducido. El martes necesitó una operación para aumentar sus posibilidades de recuperarse. Aunque esto ayudó, la lesión ha sido demasiado para él y ha fallecido este jueves por la mañana", indica el comunicado de su último equipo.

It is with great sadness that Chichester City Football Club has to confirm the passing of Billy Vigar. Below is a statement from his family.



We request that his family's privacy is respected at this most difficult time. 🤍🖤 pic.twitter.com/Pl49bHcnBg — Chichester City FC (@ChiCityFC) September 25, 2025

El Arsenal, cuadro que lo formó, también lamentó la inesperada partida del atacante. Vigar llegó a las inferiores de los 'Gunners' a los 14 años y estuvo siete con los londinenses. Coincidió con jugadores como Charles Sagoe Jr, Remy Mitchell, Omari Hutchinson, Charlie Patiño y Brook Norton-Cuffy, algunos con presencia en la Premier League.

Todos en el Arsenal estamos devastados por la impactante noticia que nuestro canterano y graduado de nuestra academia Billy Vigar ha fallecido. Todos nuestros pensamientos están con su familia y sus seres queridos en este momento. Descansa en paz, Billy.

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that former academy graduate Billy Vigar has passed away.



All our thoughts are with his family and loved ones at this time.



Rest in peace, Billy ❤️ — Arsenal (@Arsenal) September 25, 2025

Sindicato de futbolistas ingleses pide investigación

Tras el deceso del futbolista, el Sindicato de futbolistas ingleses (PFA por sus siglas en inglés, ha pedido que se abra una investigación para determinar las causas de su muerte. Varias personas firmaron una petición para retirar los muros de ladrillo en los campos de fútbol.

El presidente de esta agrupación, Maheta Molango, pidió que se proteja la integridad de los jugadores. "Tenemos que asegurarnos de no dejar pasar las oportunidades para hacer los campos más seguros y que no sea necesario que pase algún incidente grave para que se lleven a cabo los cambios".

Por ende, el futbolista Billy Vigar falleció a los 21 años, luego de sufrir una grave lesión cerebral de la que no se pudo recuperar. Su club y el Arsenal, de donde surgió lamentaron su partida. Por su parte, el sindicato de futbolista ingleses pidió una investigación y cambios en los campos de juego.