Leonardo DiCaprio casi cambia su nombre para debutar en Hollywood: Así iba a darse a conocer

Antes de convertirse en una de las mayores estrellas de Hollywood, Leonardo DiCaprio enfrentó decisiones que podrían haber cambiado su carrera por completo. En sus primeros pasos en la actuación, el actor estuvo a punto de adoptar un nuevo nombre para debutar en la industria, algo que ahora revela como un episodio curioso y casi desconocido de su historia.

Leonardo DiCaprio casi cambia su nombre

En una reciente entrevista para el pódcast New Heights, Leonardo DiCaprio recordó un episodio que pocos conocían de su adolescencia.

Resulta que un agente le sugirió que cambiara su nombre para tener más oportunidades en Hollywood. "Cuando finalmente conseguí un agente, este dijo: 'Tu nombre es demasiado étnico'", contó Leonardo DiCaprio.

El agente propuso que Leonardo DiCaprio adoptara el nombre de "Lenny Williams", tomando su segundo nombre, Wilhelm, y transformándolo en un apellido más "neutral". "Tenía 12 o 13 años. Dije, '¿Qué es Lenny Williams?' 'Tomamos tu segundo nombre y lo hicimos. Ahora eres Lenny'", relató el actor.

Sin embargo, el intento nunca llegó a concretarse gracias a la firmeza de su padre, George DiCaprio. "Cuando le mostré a mi padre mi foto con el nuevo nombre, la rompió y dijo: 'Sobre mi cadáver'", recordó Leonardo DiCaprio.

"And the Oscar goes to ... Lenny Williams"



That just doesn't hit the same 😂 @netflix pic.twitter.com/yi4T6uqFyu — New Heights (@newheightshow) September 24, 2025

Leonardo DiCaprio y su lucha antes de la fama

Leonardo DiCaprio contó también lo difícil que fue abrirse camino en Hollywood siendo un niño. Mientras su hermanastro ya tenía representante, él asistía a audiciones masivas, muchas veces sintiéndose frustrado ante los rechazos.

"Recuerdo decirle a mi papá: 'Esto es horrible'. Volví, y lo hicieron de nuevo. 'Sí. Sí. No. No.' Simplemente recuerdo a mi papá cantando: 'Algún día tendrás tu momento, hijo. Solo sigue intentándolo. Sigue intentándolo'", narró.

Antes de alcanzar la fama global, Leonardo DiCaprio incluso se ganaba la vida haciendo breakdance en las calles. Con perseverancia y talento, logró convertirse en ícono mundial con películas como Titanic, Romeo + Juliet y ¿A quién ama Gilbert Grape?, hasta conseguir su primer Óscar en 2016 por Revenant: El renacido.

Hoy, Leonardo DiCaprio asegura que ya no busca los premios ni la taquilla como motivación principal. "Los premios pueden ir y venir, los elogios, la taquilla pueden ir y venir, pero esas piezas de arte, de las que sigues hablando, en las que sigues pensando, son las películas que buscamos como actores", declaró a People.

La historia de Leonardo DiCaprio muestra que su camino hacia el éxito no fue fácil. Antes de triunfar con Titanic y ganar un Óscar por Revenant, el actor casi cambia su nombre para debutar en Hollywood, pero la firmeza de su familia le permitió mantener su identidad y seguir persiguiendo su sueño.