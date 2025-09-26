RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Kingleon revela la jugosa cifra que ganó en su primer mes en Kick: : "A veces no hacía streaming"

Leonardo Luna Victoria Velásquez, más conocido como Kingleon, volvió a dar de qué hablar al contar cuánto ganó en su primer mes en Kick.

Kingleon revela su primer pago en Kick
Kingleon revela su primer pago en Kick (Difusión)

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La historia de Leonardo Luna Victoria Velásquez, más conocido como Kingleon, ha captado la atención de miles. En el podcast Good Time, el creador de contenido reveló la jugosa cifra que logró ganar en su primer mes transmitiendo en Kick, dejando boquiabiertos no solo a los conductores del programa, sino también a todos los que siguieron sus declaraciones.

Kingleon revela su primer pago en Kick

Kingleon se hizo conocido por su carisma y conexión con el público, y ahora cuenta con una comunidad sólida que respalda cada uno de sus directos.

Durante su participación en el podcast Good Time, el streamer contó cómo su primer pago en Kick lo sorprendió incluso a él mismo: un total de US$3.500, equivalentes a S/12.250, logrado con una media de apenas 500 espectadores al mes.

Lo más llamativo es que Kingleon no se exigía maratones de streaming todos los días. Según explicó, descansaba los fines de semana y sus directos duraban solo entre cinco y seis horas.

"Mi primer pago de Kick, con una media (de vistas por transmisión) de 500 personas, fue US$3.500. O sea, todos los días no hacía streaming; a veces ni prendía los sábados y domingos, y solo con 5 o 6 horas. Son números reales", confesó durante la entrevista, dejando a los conductores y al público con la boca abierta.

Además, Kingleon aclaró que los pagos de Kick dependen de la cantidad de vistas, por lo que cada creador de contenido tiene la posibilidad de generar ingresos importantes si logra fidelizar a su audiencia y organizar bien sus transmisiones.

@clipero.peru0 Cuanto generaba #kingleon en sus streams? #goodtime ♬ sonido original - Clipero Peru

Kingleon despierta curiosidad en 'Good Time'

La revelación de Kingleon encendió la curiosidad de los conductores de Good Time, entre ellos Mario Irivarren, quien empezó a calcular cuánto podría ganar un streamer si aumentaba las horas y la audiencia

"Por lo que tú me dices, con esos números, con esa cantidad de horas y con 500 vistas, los que hacen streaming 10 horas deberán ganar 20 o 30 lucas (equivalente a S/20.000 y S/30.000)", comentó, dejando entrever que el mundo del streaming peruano tiene un potencial económico que muchos aún no imaginan.

La revelación de Kingleon sobre su primer pago en Kick deja en claro que la combinación de carisma, constancia y conexión con su comunidad puede generar ingresos sorprendentes. Con apenas 500 espectadores y transmisiones de cinco a seis horas, el creador logró una cifra que muchos considerarían impresionante.

Temas relacionados cifra espectáculos good time Kick Kingleon streamer streaming tendencias video viral

