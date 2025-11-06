Continúa disputa legal: Abogado de Pamela López presentará nueva denuncia penal contra Christian Cueva

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una disputa que parece que no tiene cuándo acabar. Tras su separación, Pamela López y Christian Cueva se han enfrascado en dimes y diretes hasta tal punto de llegar a las estancias legales. Esta vez, la actual pareja del cantante Paul Michael ha presentado una nueva denuncia contra el futbolista.

Continúa disputa legal

El conflicto se reavivó luego que el abogado de Pamela López, Gino Zamora, revelara que Christian Cueva habría incumplido las medidas de protección impuestas por el Poder Judicial.

Ello en base a que el actual jugador de Emelec, se habría referido públicamente a su expareja, pese a que las mencionadas disposiciones, que se encuentran vigentes para ambas partes, prohíben declaraciones o menciones públicas que contravengan la orden judicial.

Este nuevo capítulo del enfrentamiento entre ambos, se suscita días después de que se conociera que López ya no puede referirse al padre de sus hijos, mientras que 'Aladino' obtuvo una medida que le brinda protección ante un supuesto hostigamiento mediático.

El comunicado del abogado de Pamela López

A través de un comunicado oficial publicado en su cuenta oficial de Instagram, el representante legal de Pamela López, precisó los pasos que ha desarrollado tras lo sucedido.

En tal sentido, el letrado explicó que junto a su equipo vienen trabajando de acuerdo al marco legal con el principal objetivo de garantizar que las medidas impuestas se cumplan de manera óptima.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | ¡De nunca acabar! La defensa legal de Pamela López anunció que ha solicitado al Poder Judicial los documentos necesarios para presentar una nueva denuncia penal contra Christian Cueva, por presunta desobediencia y resistencia a la autoridad al incumplir... pic.twitter.com/iIURVw2HQ2 — Exitosa Noticias (@exitosape) November 6, 2025

"A la opinión pública, se ha solicitado al Poder Judicial remitir copias certificadas al Ministerio Público por incumplimiento de las medidas de protección dictadas en la resolución 27. Esas medidas de protección fueron dictadas para ambas partes, tanto para Pamela López como para Christian Cueva", señaló.

Adicionalmente, enfatizó que estas normas aplican tanto para el jugador como para su defendida ambas partes deben mantener el mismo nivel de responsabilidad y respeto ante las disposiciones judiciales.

Lo que establece la resolución judicial

De igual manera, Zamora detalló que si alguna de las partes vuelve a dar declaraciones pública sobre el otro, el caso será derivado automáticamente al Ministerio Público.

"Ante cualquier nuevo acto de difusión o declaración que contravenga la medida de protección, el Juez dispondrá la remisión inmediata y sin nuevo apercibimiento de copias certificadas al Ministerio Público para que formalice la denuncia penal en su contra por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autoridad (Art. 368 CP)", se lee en el escrito.

En síntesis, Gino Zamora, abogado de Pamela López, dio a conocer que presentará una nueva denuncia penal contra Christian Cueva, debido a que el futbolista habría incumplido las medidas de protección impuestas por el Poder Judicial.