Susy Díaz revela el INSÓLITO motivo de por qué RECHAZÓ la propuesta para ser presidenta del Perú

Susy Díaz regresa al sillón de 'El Valor de la Verdad' con nuevas confesiones, entre ellas el motivo de por qué rechazó la propuesta de ser presidenta del Perú, dejando a sus seguidores desconcertados.

Susy Díaz rechazó la Presidencia.
Susy Díaz rechazó la Presidencia. (Composición Exitosa)

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 06/11/2025

Susy Díaz vuelve al sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' (EVDLV) para confesar el motivo de por qué rechazó la propuesta para ser presidenta del Perú. Pero eso no será todo, ya que la exvedette revelará los más insólitos episodios de su vida que dejarán a más de uno de los personajes de la farándula y de la política en aprietos. 

Susy Díaz en 'El Valor de la Verdad'

En un adelanto del programa 'EVDLV', se ve cómo Susy Díaz llega decidida a contarlo todo, no solo sobre su pasado amoroso o 'affaires' no solo con figuras peruanas, sino también de alcance internacional; sin embargo, lo que captó la atención de todos fue cuando se le escucha revelar los episodios que marcaron su trayectoria política como excongresista el 27 de julio de 1995 a julio del 2000.

Fiel a su estilo, directa, con picardía y sin filtros, la madre de Florcita Polo, luciendo su cabellera rubia y un vestido rojo, promete poner en aprietos a distintas figuras del ámbito políticos e incluso responder a las acusaciones de Pinchi Pinchi de que Vladimiro Montesinos le habría dado dinero.

"Matilde Pinchi Pinchi dijo que Vladimiro Montesinos me había dado dinero", expresó, a lo cual, el conductor del programa agregó: "Te tenía bronca porque pensó que había pasado algo (entre ustedes)", generando las risas en el set para proceder a averiguar si la exvedette fue recibida por Montesinos en 'La salita del SIN'.

¿Susy Díaz rechazó ser presidenta del Perú?

Esas confesiones y otras más se dan en medio de la situación mediática que vive el país por las próximas Elecciones Generales 2026 y los rumores de que Susy Díaz sería precandidata a diputada, pero que ella misma decidió descartar. Pues bien, en ese marco, según el avance de 'EVDLV', la excongresista no pudo evitar mencionar que rechazó una propuesta para sentarse en el sillón presidencial.

En el video se le escucha ser consultada sobre su vínculo con la política y asegurar: "Para la Presidencia, me propusieron", al preguntar por qué rechazó la oferta respondió: "No quiero tener problemas, todos los presidentes están perseguidos, presos".

¿Qué más confesará Susy Díaz en 'EVDLV'?

Pero no todo quedará ahí, ya que el avance también muestra que Susy Díaz habla de un supuesto "choque y fuga" con el artista y rapero panameño Edgardo Armando Franco, conocido artísticamente como 'El General', con quien se habría encontrado en un conocido hotel de Lima.

Otro nombre que sonará en el set de televisión será el de Waldir Saénz. Según la exvedette habría tenido un vínculo con el exfutbolista de Alianza Lima.

Susy Díaz en 'EVDLV' hablará de un presunto 'affaire' con Waldir Sáenz.
Susy Díaz en 'EVDLV' hablará de un presunto 'affaire' con Waldir Sáenz.

Sin lugar a dudas, Susy Díaz remecerá la farándula y la política peruana con sus más picantes confesiones en 'EVDLV', especialmente, al revelar que rechazó la Presidencia porque quien llegaba al poder terminaba "preso".

Temas relacionados confesión El valor de la verdad EVDLV presidencia presidenta del perú Susy Díaz

