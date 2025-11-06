¡Juntos por siempre! Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron y comparten las más EMOTIVAS fotos de su boda civil

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡El amor se respira en el aire! Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron en una emotiva ceremonia civil el 5 de noviembre. La actriz peruana no dudó en compartir con sus seguidores los momentos más emotivos de su boda.

Natalia Salas y Sergio Coloma ya son esposos

Hace solo unas semanas, la actriz Natalia Salas reveló, a través de sus redes sociales, que, lamentablemente, el cáncer que venció en 2023 había vuelto a su vida y esta vez en una de sus vértebras, lo que la ha llevado a dar una pausa a sus proyectos artísticos e incluso alejarse de la televisión con la serie 'Eres mi bien' donde protagonizó el papel de 'Mechita'; sin embargo, la enfermedad no sería impedimento para cumplir uno de sus sueños: ¡casarse con el amor de su vida!

Tal como lo anunció en reiteradas ocasiones, la artista peruana, que logró ganarse los corazones de todos con su papel de 'Andrea' en 'Al Fondo Hay Sitio', vivió su momento de ensueño la tarde del miércoles, 5 de noviembre. Natalia Salas y Sergio Coloma se dieron el sí en una emotiva e íntima ceremonia civil, dejando a más de uno sorprendido.

La boda se dio en el Fundo Odría, en la zona de Monterrico, y la pareja lucía feliz, rodeada de sus familiares y amigos más cercanos, pero en especial del fruto de su amor, ¡su pequeño Leandro!

Comparten emotivas imágenes de su boda civil

La actriz lució un conjunto blanco con un sombrero ancho y un moño del mismo color, mientras que su esposo no dudó en usar un elegante terno negro. Sin lugar a dudas, la pareja dio un paso importante en su relación en medio de una etapa desafiante por la salud de Natalia.

Ambos no dudaron en compartir algunas de las imágenes más emotivas de su boda civil en sus redes sociales. En cada una de las instantáneas se aprecia a la artista muy sonriente al lado del hombre que siempre ha estado a su lado, en los buenos y malos momentos, dejando en claro que siempre podrá contar con él en cada una de sus aventuras y en especial, en su nueva lucha contra el cáncer.

"Nos casamos 💜💫 Oficialmente señora Coloma jijiji. #bodaCivil #5deNov #felizota #agradecida", es la descripción del post en Instagram de Natalia Salas. Pero eso no es todo, ya que a través de sus historias en Instagram, compartió un emotivo mensaje en señal de su compromiso: "Hoy es el gran día. Juntos para siempre".

Magaly felicita a Natalia Salas por su boda con Sergio Coloma

Incluso, durante la transmisión de su programa, Magaly Medina compartió un clip que la propia Natalia le envió minutos después de la ceremonia, donde se la escucha feliz y entre risas: "Hola, Magaly. Ya soy oficialmente la señora Coloma. Muchas gracias".

Natalia Salas sigue demostrando que pese a las adversidades en la vida, ella sabrá salir adelante. Es así como pese a su recaída de cáncer, logró sellar su amor con Sergio Coloma en una emotiva ceremonia civil.