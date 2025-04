Darinka Ramírez asegura que Jefferson Farfán la buscó tras escándalo de su primo 'Cri Cri': "Me llamó llorando"

16/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán reveló que Xiomy Kanashiro fue su mayor apoyo tras la denuncia contra su primo 'Cri Cri' en 2024. No obstante, Darinka Ramírez afirmó que él también la buscó en ese difícil momento, dejando entrever que seguían en contacto.

¿Qué dijo Jefferson Farfán?

En setiembre del 2024, el primo de Jefferson Farfán, Cristian Martínez Guadalupe, fue denunciado por violencia sexual en el interior de la casa del exjugador. Este hecho puso al exseleccionado nacional en el centro de la polémica, a pesar de que colaboró de forma activa con las autoridades desde el primer momento.

Jefferson Farfán confesó que ese periodo fue extremadamente doloroso para él y que incluso llegó a perder el ánimo por completo. En ese escenario, destacó que la persona que estuvo a su lado en todo momento fue Xiomy Kanashiro, con quien mantenía una amistad desde hacía cuatro años.

"Ella me apoyó cuando más lo necesitaba. No me dejó solo y estuvo conmigo en mis peores días . En ese momento no quería ni vivir", expresó Jefferson Farfán en su defensa ante las recientes declaraciones de Darinka Ramírez.

Por su parte, Xiomy Kanashiro confirmó su versión a través de su programa digital '¿Ahora qué?', explicando que su relación con Jefferson Farfán cambió tras ese difícil episodio. " Jefferson estaba destruido, y yo, por el cariño que le tengo, estuve ahí . Fue en ese momento cuando nuestra relación empezó a transformarse", comentó.

La respuesta de Darinka Ramírez

Sin embargo, Darinka Ramírez, madre de la última hija del exfutbolista, brindó su versión en el programa de Magaly Medina. Aseguró que, al contrario de lo que dijo Jefferson Farfán, todavía mantenían contacto frecuente incluso después de agosto del 2024, fecha en la que él afirma que se alejó por completo.

La joven detalló que fue el mismo Jefferson Farfán quien la llamó en medio del escándalo con su primo. " Me llamó llorando, me contó todo lo que había pasado . Yo estaba en el Jockey Plaza. Me dijo todo por teléfono", relató.

Darinka Ramírez incluso señaló que le ofreció su apoyo y quiso ir a verlo, pero él le pidió que no lo hiciera, argumentando que había prensa en los exteriores de su casa. "Me dolió mucho que no quisiera que lo acompañara, porque aún nos frecuentábamos", concluyó.

