Silvia Cornejo rompe su silencio tras ampay de su esposo con su expareja: "Siempre será..."

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después del escándalo que sacudió las redes, Silvia Cornejo finalmente decidió romper su silencio tras el ampay de su esposo, Jean Paul Gabuteau, con su expareja, Analía Jiménez. La exconductora habló con calma y dejó claro cómo piensa manejar la situación.

Silvia Cornejo rompe su silencio tras ampay

El reciente ampay de Jean Paul Gabuteau con Analía Jiménez no pasó desapercibido y generó revuelo en redes sociales y programas de espectáculos.

Sin embargo, Silvia Cornejo, la expareja del empresario, se había mantenido en silencio... hasta ahora. En plena vía pública, un reportero se le acercó con la pregunta que todos querían escuchar: "¿Viste las imágenes ayer de Jean Paul?".

Tras un profundo respiro, la exconductora de espectáculos decidió romper su silencio, con mucha calma.

Desde el inicio, Silvia Cornejo dejó claro que no quería sumarse al escándalo. "Chicos, yo entiendo mucho su trabajo y lo respeto muchísimo, pero yo no quisiera declarar nada", expresó mientras intentaba alejarse de las cámaras.

La insistencia de los periodistas no cambió su postura, quien se mostró decidida a no confirmar ni negar su relación con Jean Paul Gabuteau, pese a las imágenes que sugieren un conflicto marital inevitable.

Con palabras medidas y cuidadosas, Silvia Cornejo afirmó: "Lo único que voy a decir es que Jean Paul siempre va a ser el padre de mi hijo y va a tener mi respeto siempre, no voy a decir nada más".

La exconductora de espectáculos enfatizó que no utilizará los medios ni las cámaras para responder a Jean Paul Gabuteau o a Analía Jiménez.

"Son cosas que uno puede tratar desde la parte íntima y en la privacidad, nada más. No voy a dar más detalles, no voy a dar ningún mensaje (ni para él ni para ella). Gracias", concluyó, antes de retirarse.

Magaly estalla por polémico ampay

Magaly Medina no se contuvo y lanzó toda su artillería contra Jean Paul Gabuteau al revelar que su ampay con Analía Jiménez sucedió justo cuando él y Silvia Cornejo estaban celebrando su primer aniversario de matrimonio .

Según mostró en cámara, la pareja había firmado su amor en una notaría de Barranco el 25 de noviembre de 2024, y parece que Jean Paul Gabuteau decidió festejarlo... a su manera.

La conductora no dudó en calificar el escándalo como "el regalo más doloroso y humillante" que cualquier esposa podría recibir en su primer año de casada.

Así fue como Silvia Cornejo decidió enfrentar el reciente ampay de Jean Paul Gabuteau con Analía Jiménez. La exconductora optó por mantener todo en privado y enfocarse en la protección de su hijo.