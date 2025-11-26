Mauricio Mesones rompe su silencio tras cantar "Cariñito" con Dua Lipa: "Fue un honor y un placer"

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras la inesperada sorpresa que dejó a todos boquiabiertos en el Estadio San Marcos durante el Radical Optimism Tour, Mauricio Mesones finalmente rompió su silencio. Contó cómo se sintió al interpretar "Cariñito" junto a Dua Lipa frente a cientos de fanáticos.

Dua Lipa y Mauricio Mesones cantan "Cariñito"

El 25 de noviembre, el Estadio San Marcos se llenó hasta el tope. Dua Lipa, en pleno Radical Optimism Tour, desató la locura con sus hits como "Levitating", "One Kiss" y "Be The One".

Pero la verdadera euforia llegó cuando anunció: "una sorpresa especial para Lima". Las luces cambiaron y los acordes de "Cariñito" hicieron vibrar a todos.

No estaba sola en el escenario. Mauricio Mesones, invitado especial, apareció con un elegante atuendo negro brillante y lentes, listo para acompañar a la cantante británica.

¡Los fans no podían creerlo! Dua Lipa cantando en español, bailando y marcando el ritmo, mientras Mauricio Mesones la acompañaba estrofa a estrofa.

La emoción del público tapaba incluso la voz de la artista, creando un momento cargado de energía y orgullo peruano.

Mauricio Mesones rompe su silencio

Después del espectáculo, Mauricio Mesones, durante un 'en vivo' se tomó su tiempo para explicar la historia detrás de "Cariñito".

"Esta canción no es de Rodolfo Aicardi, no es de Bareto, es de Ángel Aníbal Rosado y fue grabada hace un montón de tiempo con Los Hijos del Sol. Y es importante que la gente sepa que 'Cariñito' representa nuestra música y nuestra cultura", dijo.

El artista también recordó su primer escenario con la canción: "La última vez que la canté fue en el colegio Santísima Trinidad. Del Trini al San Marcos, del Trinfest al Radical Optimism Tour, ha sido un camino increíble".

Mauricio Mesones también reflexionó sobre el impacto de la cumbia peruana a nivel nacional e internacional.

"Este ha sido un buen año para la cumbia peruana, y ver a Dua Lipa cantando 'Cariñito' aquí ha sido un honor y un placer. Independientemente de quién la interprete, igual me siento feliz y orgulloso", añadió.

Prueba de sonido de "Cariñito"

Horas antes del concierto, durante la prueba de sonido, algunos curiosos ya habían escuchado fragmentos de "Cariñito" y compartieron videos en TikTok e Instagram.

Sin embargo, nada se comparó con la experiencia en vivo, con miles de voces coreando la canción junto a Mauricio Mesones y Dua Lipa.

Mauricio Mesones dejó claro que su participación junto a Dua Lipa en el Estadio San Marcos durante el Radical Optimism Tour fue mucho más que un show. Para él, fue un homenaje a la cumbia peruana y a la historia de "Cariñito".