"Orgasmos" llega a Lima: una comedia y rompe tabúes y celebra la sexualidad con humor y música

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Con una propuesta atrevida, divertida y profundamente humana, llega a Lima la exitosa comedia teatral "Orgasmos", protagonizada por la bella, carismática y talentosa actriz y ex Miss Venezuela Norkys Batista, acompañada del destacado actor Xavier Muñoz. Juntos, dan vida a una obra que ha conquistado escenarios internacionales y ahora promete encender el Teatro Canout con una función inolvidable.

"Orgasmos" es una comedia que explora, con humor y drama, el tema del orgasmo femenino y masculino a través de distintas épocas. Desde la época de las cavernas hasta la actualidad, la obra realiza un recorrido tragicómico sobre la búsqueda del placer sexual, abordando temas como el uso del viagra, la revolución sexual y la influencia de la cultura pop, como la famosa serie Sex and the City.

Una experiencia que divierte, educa y genera conciencia

Lejos de ser una comedia superficial, "Orgasmos" ofrece una mirada honesta y sin prejuicios sobre la intimidad, buscando generar conciencia sobre la realidad sexual de hombres y mujeres. Con escenas dinámicas, diálogos ingeniosos, momentos emotivos, música y baile, la obra invita a las parejas —y a todo el público adulto— a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, el respeto y el autoconocimiento en la vida íntima.

La obra está dirigida a enamorados, matrimonios, amantes, amigos con derechos y parejas en general, que deseen abordar el tema de la sexualidad de forma entretenida, abierta y sin tabúes.

Una producción internacional con gran éxito

"Orgasmos" ha sido presentada con gran éxito en países como Venezuela, Colombia, Panamá, República Dominicana y Estados Unidos, recibiendo elogios tanto del público como de la crítica por su audaz forma de abordar un tema universal con humor, sensibilidad y elegancia.

Este sábado 20 de septiembre, Lima tendrá la oportunidad de vivir esta experiencia única en una función especial que promete carcajadas, reflexión... y mucho ritmo.

Detalles de la función

La imperdible comedia "Orgasmos" se presentará en una única función este sábado 20 de septiembre a las 8:30 p.m. en el Teatro Canout (Av. Petit Thouars 4550, Miraflores). Las entradas ya están disponibles en Teleticket, así que asegura tu lugar.

"ORGASMOS" es más que una obra de teatro: es una experiencia liberadora que invita a reírnos de nuestras diferencias, hablar de lo que nunca se habla, y disfrutar del amor y del placer... sin culpa.¡Una función que no te puedes perder!