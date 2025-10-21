Jesús Barco es DESPEDIDO de Alianza UDH tras ampay y Melissa Klug CONFIRMA fin de relación

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Sancionado! El club Alianza Universidad decidió separar a Jesús Barco y otros dos futbolistas que fueron captados en una 'juerga' con mujeres. En paralelo la madre de su hija, Melissa Klug, afirmó que se encuentran separados.

Jesús Barco es despedido de Alianza UDH

Jesús Barco atraviesa un momento complicado tanto a nivel futbolístico debido a que fue despedido del club Alianza Universidad de Huánuco luego de ser captado junto a sus compañeros Alexi Gómez y Carlos Ascues en compañía de 'amiguitas' durante una reciente 'juerga'.

Mediante un comunicado oficial el cuadro azulgrana tomó cartas en el asunto inmediatas y optó por imponer una drástica sanción a los futbolistas afirmando que fueron partícipes de "actos de indisciplina".

"Ante los hechos recientemente conocidos que involucran a futbolistas del plantel profesional en actos de indisciplina, contrarios a los principios y normas que rigen nuestra institución, se ha decidido iniciar el procedimiento de despido correspondiente , conforme a la legislación vigente", se lee en el escrito.

Bajo esa premisa, el cuadro huanuqueño reafirmó su compromiso "con la disciplina, el respeto y la responsabilidad". "Valores fundamentales para quienes representan a nuestro club y a la ciudad de Huánuco. Ninguna conducta que atente contra estos principios será tolerada", acotó Alianza UDH.

El fin de su relación con Melissa Klug

En un adelanto de lo que se verá esta noche en la edición de 'Magaly: TV La Firme', se observa a Melissa Klug hablando con un reportero de dicho programa en el que confirma que está separada del padre de su última hija. "Como te dije estamos separados" , se oye expresar a la chalaca.

Cabe recordar que, tan solo días atrás la también empresaria habría sorprendido al publicar un comunicado en sus redes sociales en el que anunciaba el fin de su relación con el futbolista que juega en Alianza Universidad de Huánuco.

Todo haría indicar que la decisión de la 'Blanca de Chucuito' sería la difusión de las imágenes en el que se observa a Barco en una fiesta con sus compañeros de equipo Alexi Gómez, Carlos Ascues, unas féminas y bebidas alcohólicas.

En resumen, luego de protagonizar un ampay en el que aparece en una reunión junto a sus compañero de Alianza UDH, mujeres y cerveza, el futbolista Jesús Barco fue separado del plantel. A ello se le sumó que, la madre de su hija, Melissa Klug, confirmó que se encuentran separados anunciando de esta manera el fin de su relación.