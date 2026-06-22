¡De regreso a pedido del público! El Gran Combo de Puerto Rico vuelve al Gran Teatro Nacional

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El Gran Combo de Puerto Rico regresa, a pedido del público, al Gran Teatro Nacional para ofrecer un concierto exclusivo e inolvidable el próximo viernes 18 de septiembre. La preventa de entradas a través de Teleticket se realizará del martes 23 al viernes 26, con un 20 % de descuento pagando con cualquier medio de pago.

La legendaria agrupación, conocida como La Universidad de la Salsa, llega al Perú tras una exitosa gira internacional, demostrando su gran poder de convocatoria en cualquier escenario que se presente. En nuestro país, la historia se repite: sus anteriores presentaciones en el Gran Teatro Nacional agotaron localidades en apenas cuatro horas, demostrando que la vigencia y el cariño del público por la orquesta permanecen intactos.

El Gran Combo de Puerto Rico

Este espectáculo permitirá a los asistentes disfrutar de una experiencia única y cercana, en un recinto diseñado para apreciar cada detalle musical, recorriendo un repertorio lleno de clásicos que han convertido a El Gran Combo en una de las agrupaciones más importantes de la historia de la salsa.

Canciones emblemáticas como "Me Liberé", "Trampolín", "Brujería", "Un Verano en Nueva York", "Timbalero", "Azuquita Pa'l Café" y "La Fiesta de Pilito", entre muchos otros éxitos, formarán parte de una noche imperdible para los amantes de la música tropical.

"Perú forma parte de la historia de El Gran Combo de Puerto Rico. Don Rafael Ithier, quien hoy descansa en paz, siempre nos recordaba el enorme cariño que sentía por este país. Este concierto es un homenaje a su legado, pero también a la música peruana y a un público exigente y conocedor de los buenos ritmos", señalaron los integrantes de la agrupación.

La cita es el viernes 18 de septiembre en el Gran Teatro Nacional. La preventa de entradas en Teleticket estará disponible del martes 23 al viernes 26, con un 20 % de descuento utilizando cualquier medio de pago.