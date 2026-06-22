Chyno y Nacho llegan a Tacna para celebrar su aniversario en su festival Feritac 2026

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tacna ya calienta motores para celebrar a lo grande un nuevo aniversario de su histórica gesta con la esperada FERITAC 2026, un evento que promete convertirse en la fiesta más importante del sur del país y que reunirá a miles de asistentes el próximo 27 de agosto en el Parque Perú. Las entradas están disponibles en Joinnus en preventa a partir del 25 de Julio hasta el 30 de Julio hasta agotar stock.

Chyno y Nacho

Como plato fuerte de esta edición, llegará el reconocido dúo venezolano Chyno y Nacho, intérpretes de éxitos internacionales como Mi Niña Bonita, Andas en mi Cabeza, El Poeta y Tu Angelito, quienes harán vibrar al público tacneño con un espectáculo cargado de energía, romanticismo y ritmos urbanos.

La organización también anunció la participación de artistas invitados, cuyos nombres serán revelados próximamente, con el objetivo de ofrecer una experiencia musical inolvidable para celebrar el aniversario de la Ciudad Heroica.

Chyno y Nacho

FERITAC 2026 busca consolidarse como un espacio de integración familiar, promoción cultural y dinamización económica, congregando a visitantes de distintas regiones del Perú y del extranjero para disfrutar de una jornada llena de entretenimiento, gastronomía, tradición y espectáculos de primer nivel.

Las entradas para este gran concierto estarán disponibles en Joinnus a partir del 26 de Julio hasta el 30 de Julio con una preventa a precios especiales hasta agotar stock, por lo que los organizadores invitan al público a adquirirlas con anticipación y ser parte de una noche histórica que marcará las celebraciones por el aniversario de Tacna.