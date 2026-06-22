Explosión en planta de gas dejó 13 muertos, más de 50 heridos y varios desaparecidos

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Al menos 13 muertos y más de 50 heridos dejó una explosión en una planta proveedora de gas para uso doméstico, según el reporte preliminar de las autoridades, quienes investigan las causas exactas que dieron origen a la tragedia.

Explosión en planta de GNL dejó varias víctimas

De acuerdo a los reportes preliminares, una explosión se registró en una importante terminal de exportación de gas natural licuado (GNL) del mundo, el último domingo 21 de junio. Las autoridades precisaron que el incidente se habría dado durante la noche, cuando los trabajadores intentaban reanudar sus operaciones en la zona industrial de Ras Laffan, que habían sido interrumpidas en marzo.

La explosión en la principal terminal de exportación de gas natural de Qatar desató un devastador incendio que, lamentablemente, dejó hasta el cierre de esta nota de Exitosa, al menso 13 muertos, según precisó el ministro de Energía, Saad Sherida al-Kaabi, durante una conferencia de prensa en la capital de Doha.

Por su parte, el Ministerio del Interior de Qatar precisó que el incidente también dejó hasta el momento, al menos 54 heridos, así como 18 personas desaparecidas. QatarEnergy, la compañía energética estatal del país, confirmó que la explosión se produjo en la "instalación local de suministro de gas de Barzan".

The total number of injured persons in the incident that occurred at a factory in Ras Laffan Industrial City has reached (54). The Qatar International Search and Rescue Group of the Internal Security Force (Lekhwiya), in cooperation with Civil Defence teams, is conducting search... — Ministry of Interior - Qatar (@MOI_QatarEn) June 22, 2026

Investigan las causas de la explosión

La explosión del domingo hizo temblar las ventanas y se sintió en todo el centro de Doha, provocando el pánico entre los residentes a más de 70 km (43 millas) de Ras Laffan.

En el marco del incidente, medios internacionales y agencias como AP precisaron que la planta de Barzan tenía una capacidad de casi 1.400 millones de pies cúbicos estándar de gas natural por día, que Qatar utilizaba principalmente para la generación de electricidad local y para alimentar sus cruciales plantas desalinizadoras de agua en las zonas desérticas de la Península Arábiga.

El ministro de Energía de Qatar añadió que el gobierno está trabajando para determinar la causa exacta que dieron origen a la explosión en la planta local de suministro de gas de Barzan, y agregó que no existen riesgos ambientales. No se descarta que se trate de "un error operativo".

Autoridades de Qatar se pronuncian tras la tragedia

Finalmente, se precisó que equipos de respuesta de emergencia fueron desplegados para contener el fuego. "Ahora todo está bajo control", indicó QatarEnergy. Las autoridades piden que las investigaciones se agilicen y expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas.

Es así como se reportó que la principal planta de procesamiento de gas natural licuado (GNL) de Qatar sufrió una explosión por un "accidente técnico", según precisó el Ministerio del Interior. El incidente en la zona industrial de Ras Laffan la noche del domingo dejó varias víctimas y más de 50 heridos.