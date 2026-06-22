Murió FIGURA CLAVE en la historia de famosa agrupación musical: Amigos le dan el último adiós

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luto en la industria musical tras confirmarse que murió una figura clave y colaborador más cercano de una famosa agrupación por sus temas de baladas, cumbias, rancheras y huapangos. Amigos y colegas expresaron su pesar con emotivos mensajes de despedida.

Agrupación musical anuncia trágica muerte en sus redes

Una profunda tristeza embarga al mundo de la música tras confirmarse el fallecimiento de una figura clave en la historia de una de las agrupaciones musicales más icónicas de América Latina. La noticia fue difundida a través de las redes sociales, por parte de los propios integrantes de la banda.

De acuerdo al comunicado, el Grupo Bronco se encuentra de luto tras la reciente pérdida de una persona muy cercana a ellos y colaborador a lo largo de la trayectoria internacional de la agrupación conocida por temas como 'Adoro', 'Que no quede huella', 'Corazón Duro', y otros más que han calado entre sus seguidores.

La banda de música regional mexicana liderada por Lupe Esparza, especializada en el estilo grupero, despidió a Eddie Valdivia, a quien describieron como "un gran amigo" que dejó una huella especial en sus vidas. A través de una esquela con fondo negro y un mensaje solemne, Bronco expresó sus condolencias a la familia y seres queridos del fallecido.

Bronco se viste de luto: despiden a Eddie Valdivia.

Bronco se despide de figura clave dentro de su carrera

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, el Grupo Bronco le dedicó unas palabras de pésame para la familia de Valdivia, que según precisaron contribuyó en distintas maneras al crecimiento de la banda musical. El mensaje dejó entrever que existía un vínculo de amistad que trascendía los escenarios y los negocios.

"Nos despedimos de un gran amigo, Eddie Valdivia. Que Descanse en Paz. Enviamos nuestras condolencias a toda su familia y seres queridos", se lee en el emotivo mensaje que compartieron en Instagram, para darle el último adiós a quien fuera un empresario y promotor de espectáculos con base en California, Estados Unidos.

Por ahora, la agrupación no ha compartido más detalles sobre las causas exactas de la pérdida de Eddie Valdivia. La noticia sorprendió a los seguidores de la banda destacada por éxitos como 'Que no quede huella'.

¿Quién fue Eddie Valdivia, según el Grupo Bronco?

Medios mexicanos como 'La Razón', precisaron que Eddie Valdivia aportó de manera significativa en la consolidación del Grupo Broncó. Trabajó detrás de los escenarios, siendo el encargado de la logística y promoción de los conciertos de la agrupación mexicana, así como de otros cantantes latinos, en Estados Unidos durante años.

Su cercanía con los integrantes lo convirtieron en una pieza esencial dentro de la banda, por lo que su repentina muerte ha generado conmoción en la industria musical. Seguidores del grupo llenaron las redes sociales con mensajes de apoyo y condolencias, recordando la importaría de Eddie Valdivia en la historia de la agrupación de Lupe Esparza.