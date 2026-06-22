¿Oficializaron su romance? Pablo Heredia y Shirley Arica sorprenden al darse un tierno beso frente a todos

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shirley Arica y Pablo Heredia volvieron a convertirse en el centro de atención tras coincidir en la fiesta de cumpleaños de la modelo, donde su cercanía terminó por encender aún más los rumores de un posible romance entre ambos. El encuentro, celebrado en una discoteca de la capital, dejó momentos que no pasaron desapercibidos ya que se dieron un apasionad beso frente a todos los presentes.

¿Shirley y Pablo tienen un romance?

Durante la celebración, ambos integrantes del conocido "Team Víboras" se mostraron especialmente unidos, compartiendo miradas, bromas y gestos de complicidad que llamaron la atención de los asistentes. La tensión entre ellos fue creciendo conforme avanzaba la noche, en un ambiente festivo donde también estuvieron presentes figuras como Samahara Lobatón, Melissa Klug y Renato Rossini Jr.

Sin embargo, el momento más comentado llegó cuando Shirley y Pablo, sin mayor reserva, se dieron un beso frente al público. La escena generó sorpresa inmediata entre los presentes y rápidamente se convirtió en el punto más viral de la velada, alimentando las especulaciones sobre una relación que hasta ahora no ha sido confirmada oficialmente.

Posteriormente, al retirarse del evento, ambos fueron vistos tomados de la mano, lo que reforzó aún más las versiones de un vínculo sentimental en desarrollo. A pesar de ello, ninguno de los dos ha querido formalizar una declaración sobre el estado de su relación, manteniendo la incertidumbre entre sus seguidores.

Además, recordemos que Shirley Arica ha dejado entrever en recientes declaraciones que existe una atracción hacia el actor argentino, aunque también ha señalado que aún hay temas pendientes por conversar. Todo esto sugiere que la historia entre ambos recién estaría comenzando a escribirse, mientras el público sigue atento a cada aparición conjunta.

Shirley Arica ganó 'La Granja VIP'

Shirley Arica hizo historia en la televisión digital peruana al convertirse en la primera ganadora del reality de convivencia 'La Granja VIP'. Tras permanecer 13 semanas dentro de la competencia, la popular influencer logró imponerse en la gran final gracias al respaldo del público y se llevó el premio mayor de 100 mil soles, consolidándose como una de las participantes más destacadas de la temporada.

La esperada final se desarrolló la noche del 13 de junio y estuvo cargada de emoción. Luego de semanas marcadas por desafíos, estrategias y momentos de tensión, el nombre de Shirley Arica fue anunciado como el de la participante más votada. Su victoria provocó una inmediata celebración en el set, donde se reconoció el esfuerzo realizado durante toda la competencia para mantenerse vigente hasta el último día.

De esta manera, el beso entre Shirley Arica y Pablo Heredia en plena fiesta ha reavivado las especulaciones sobre un posible romance. Aunque ambos aún no confirman una relación, su cercanía, las muestras de afecto y su salida tomados de la mano dejan abierta la posibilidad de que algo más esté naciendo entre ellos.