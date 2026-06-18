Tragedia tras choque de autobús y grúa: Reportan al menos 7 policías muertos y varios heridos

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una grúa chocó contra un autobús que llevaba a policías a bordo. Lamentablemente, el accidente dejó al menos siete agentes muertos y más de 20 heridos, de acuerdo al reporte preliminar de las autoridades.

Accidente de tránsito deja varios policías muertos

De acuerdo a los últimos reportes, un grave accidente se registró en una carretera. Mientras que en Perú, la ciudadanía lamenta el fatídico despiste de un bus interprovincial de la empresa Real Chancas que dejó varias víctimas en la región Huánuco, un nuevo siniestro vial genera gran conmoción, pero esta vez a nivel internacional.

De manera preliminar, se detalló que un autobús que transportaba al menos 35 policías luego de haber visitado las instalaciones de la Dirección de Apoyo Logístico Policial (DALPO), a donde llegaron para reclamar indumentaria policial nueva, fue impactado por una grúa en el lado izquierdo del vehículo, por la cuesta de El Rodeo, sobre la carretera CA-5, en Comayagua.

El trágico accidente que se registró el último miércoles 17 de junio, dejó al menos siete policías sin vida, entre ellos cinco hombres y dos mujeres, según el director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, comisionado Wilber Mayes Ríos, en Honduras.

Tragedia en Honduras: Investigan causas del choque

Asimismo, se indicó que la colisión también dejó más de 20 heridos, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos de la zona de la emergencia. La Policía Nacional de Honduras lamentó el fallecimiento de sus agentes y enviaron sus condolencias a sus familiares, amistades y compañeros de servicio.

"Lamentamos informar sobre accidente vial en la CA-5 donde perdieron la vida varios de nuestros policías. Otros compañeros ya están siendo trasladados a centros asistenciales", señaló en Facebook.

Las investigaciones preliminares de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte indican que el conductor de la grúa invadió el carril contrario. El impacto contra el autobús policial fue lateral y provocó la muerte instantánea de los siete uniformados. Las diligencias sobre el hecho sigue en curso. La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) también expresó su pesar por esta tragedia.

#ÚLTIMAHORA | Lamentamos informar sobre accidente vial en la CA-5 donde perdieron la vida varios de nuestros policías.



Otros compañeros ya están siendo trasladados a centros asistenciales; condolencias a familiares y amistades. pic.twitter.com/tLosOVaK8M — Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) June 17, 2026

Conductor de la grúa detenido por accidente en Honduras

Tras el choque, equipos del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, personal de Copeco, policías y paramédicos se movilizaron rápidamente hacia la zona para atender a los heridos y coordinar las labores de rescate.

Asimismo, la policía hondureña precisó a medios locales que el conductor de la grúa fue detenido de inmediato y permanece bajo custodia en una posta policial de Tegucigalpa.

La tragedia vial en el kilómetro 51 de la carretera CA-5, en Honduras dejó un saldo de siete policías muertos y más de 20 heridos. El accidente tras el choque de una grúa contra el autobús donde viajaban los agentes uniformados sigue bajo investigación.