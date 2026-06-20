Fotos INÉDITAS de la boda de Dua Lipa: Deslumbró con vestido Chanel en su celebración de ensueño en Sicilia

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante Dua Lipa sorprendió a sus seguidores al revelar las primeras fotografías oficiales de su boda con el actor Callum Turner, celebrada en Sicilia, Italia. Las imágenes muestran a la artista luciendo un vestido de alta costura de Chanel que rápidamente se convirtió en uno de los acontecimientos más comentados del mundo de la moda.

La intérprete de "Houdini" compartió las instantáneas a través de sus redes sociales, donde aparece junto a su esposo durante la ceremonia realizada en Villa Valguarnera, una histórica residencia ubicada cerca de Palermo. La publicación, acompañada por el mensaje "Mr. & Mrs.", acumuló millones de reacciones en pocas horas.

El vestido fue diseñado especialmente para la artista por Matthieu Blazy y representa el primer vestido de novia de alta costura creado por el diseñador para Chanel. La pieza fue elaborada en los talleres de la firma en París y destaca por sus bordados, cristales, plumas y un extenso velo artesanal que acompañó el look de la cantante.

Además del vestido principal, Dua Lipa utilizó distintos atuendos durante los tres días de celebraciones en Sicilia. En la recepción previa optó por un diseño blanco de Bottega Veneta, mientras que para el brunch posterior eligió un vestido de encaje de Chloé, consolidando así una narrativa de moda que acompañó cada momento de la boda.

Un vestido que marcó tendencia

El vestido de Chanel fue confeccionado a mano y requirió cientos de horas de trabajo artesanal. La creación incluyó miles de cuentas bordadas, aplicaciones de plumas y un velo decorado manualmente, elementos que resaltaron la estética romántica y sofisticada de la ceremonia.

Especialistas en moda destacan que la elección de la cantante podría convertirse en una de las principales referencias nupciales de 2026, debido a la combinación entre alta costura, detalles artesanales y un estilo clásico reinterpretado.

Sicilia, escenario de una boda de lujo

La celebración se desarrolló durante tres días en Sicilia y reunió a familiares, amigos y diversas figuras del mundo del entretenimiento. Entre los invitados figuraron artistas y personalidades vinculadas a la música y la moda.

La pareja ya había celebrado previamente una ceremonia civil en Londres, pero eligió Italia para realizar la gran celebración matrimonial. La romántica locación, la decoración y la propuesta estética terminaron convirtiendo la boda en uno de los eventos sociales más comentados del año.

Con la publicación de las imágenes oficiales, Dua Lipa no solo confirmó uno de los enlaces más esperados del espectáculo internacional, sino que también consolidó su influencia en el mundo de la moda, convirtiendo su vestido de novia en una de las piezas más icónicas de la temporada.