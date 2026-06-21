Cachaza revela el momento en que le dijo a André Bankoff que está embarazada: "Feliz día del padre"

21/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carol Reali, más conocida como Cachaza, atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. La modelo e influencer aprovechó la celebración del Día del Padre para compartir con sus seguidores el emotivo instante en que le reveló a su pareja, el actor André Bankoff, que estaba esperando un bebé. El conmovedor video rápidamente captó la atención de miles de usuarios en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la brasileña publicó las imágenes del momento exacto en que decidió darle la gran noticia al actor. Para ello, preparó una sorpresa muy especial dentro de su habitación. Sobre la cama colocó una prueba de embarazo junto a unas pequeñas prendas de bebé, esperando la reacción de su pareja al descubrir el inesperado anuncio.

Cuando André Bankoff ingresó al dormitorio y observó los objetos, comprendió de inmediato el significado de la escena. La emoción se apoderó de él en cuestión de segundos y no pudo contener las lágrimas al enterarse de que se convertirá en padre por primera vez. Cachaza también terminó emocionándose y ambos protagonizaron un cálido abrazo que reflejó la felicidad que sienten por esta nueva etapa.

El video fue difundido coincidiendo con el Día del Padre, una fecha que la influencer consideró ideal para homenajear al hombre con quien formará una familia. Además de compartir las imágenes, expresó su confianza en que André desempeñará un papel fundamental en la crianza de su futuro hijo o hija.

"Hoy quiero celebrar al hombre que amo y al increíble padre que sé que serás. No tengo dudas de que nuestro hijo o hija crecerá rodeado de amor, de valores, de principios y de todo aquello que para nosotros realmente importa, y eso me llena de tranquilidad y felicidad", escribió.

Asimismo, destacó que el bebé crecerá rodeado de amor, valores y principios, aspectos que ambos consideran esenciales para su familia. La modelo también manifestó que convertirse en madre junto al actor representa uno de los regalos más importantes de su vida.

"Formar nuestra familia a tu lado es uno de los regalos más grandes de mi vida. Nuestro bebé aún está creciendo dentro de mí, fuerte y sano, pero ya es inmensamente amado. Feliz Día del Padre, mi amor", agregó.

Con esta publicación, Carol Reali no solo confirmó la felicidad que vive durante su embarazo, sino que también permitió a sus seguidores ser testigos de uno de los momentos más significativos y emotivos de su historia de amor con André Bankoff.