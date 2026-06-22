Alemania se queda sin futbolista clave: No jugará lo que resta del Mundial 2026 tras confirmarse lesión

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un duro golpe. La selección de Alemania conoció recientemente que se quedará sin un futbolista clave en este inicio del Mundial 2026 tras confirmarse que padece de una lesión que lo deja fuera de la competición.

Jugador alemán le dice adiós a la Copa del Mundo 2026

En medio de la alegría por lograr la clasificación a dieciseisavos de la justa mundialista que desarrolla en Norteamérica tras remontar 2-1 a Costa de Marfil, el combinado teutón ha recibido una mala noticia.

Los estudios médicos confirmaron que el zaguero central Nico Schlotterbeck presenta la rotura del ligamento colateral medial de su tobillo izquierdo y estará varios meses alejado de las canchas por lo que el técnico Nagelsmann no podrá contar con su presencia que era una ficha innamovible en la oncena titular.

El futbolista que disputó el debut de Alemania ante Curazo por 7-1 e inclusive anotó un gol tuvo que ser reemplazado en el entretiempo del triunfo germano ante el cuadro marfileño tras un fuerte choque con Amad Diallo en el arranque del compromiso.

En el preciso instante en que salió afectado pidió atención médica y tomó un analgésico que le permitió llegar hasta el entretiempo. Sin embargo, la segunda mitad estuvo en el banco de suplentes y fue reemplazado por Antonio Rudiger.

Hay que mencionar que, durante conferencia de prensa, el entrenador de la escuadra alemana ya había comentado de que lo que padecía el jugador de 26 años podría tratarse de algo grave.

Mensaje de Borussia Dortmund que confirma la lesión de Schlotterbeck

Borussia Dortmund fue quien confirmó la noticia

La noticia fue confirmada por el equipo en el que milita Schlotterbeck, Borussia Dortmund, en las primeras horas de este lunes, 22 de junio, a través de un comunicado publicado en sus canales oficiales.

"Malas noticias para comenzar la semana. Nico Schlotterbeck sufrió una lesión en el ligamento medial de su tobillo izquierdo durante el partido de la selección alemana contra Costa de Marfil. Estará fuera varios meses tanto para la DFB como para el Borussia Dortmund. ¡Estamos contigo, Schlotti!", escribió el club de la Bundesliga en su cuenta oficial de X.

Como vemos, tras su victoria ante Costa de Marfil y clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026, Alemania recibió una mala noticia luego de confirmarse que el zaguero central Nico Schlotterbeck padece de una fuerte lesión que lo deja fuera de la fiesta máxima del fútbol a vísperas de enfrentar a Ecuador este jueves.