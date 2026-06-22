Terror en el Centro Histórico: Balean a cambista al interior de iglesia en pleno Jirón de la Unión

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ola de violencia que sacude la capital parece no tener límites. Esta vez, sujetos desataron una feroz balacera al interior de una conocida iglesia ubicada en Jirón de la Unión en pleno Centro Histórico de Lima.

Desatan balacera en iglesia de Jirón de la Unión

De acuerdo a los primeros reportes a los que pudo acceder Exitosa, el origen de este hecho de violencia se dio a solo unos metros de la iglesia Nuestra Señora de La Merced. Ahí, delincuentes intentaron arrebatarle el dinero a un cambista que trabajaba en la zona, pero este se resistió al robo.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | Alarma en pleno Centro Histórico de Lima. Un ataque armado se registró dentro de la iglesia Nuestra Señora de la Merced, ubicada en el jirón de la Unión. Según informes preliminares, sujetos atacaron a un presunto cambista, generando pánico entre los presentes.... pic.twitter.com/sYMdt6pNHV — Exitosa Noticias (@exitosape) June 22, 2026

En su desesperación, el cambista intentó escapar de los malhechores ingresando a este templo. Sin embargo, los criminales no tuvieron reparo alguno y para lograr su cometido aplicaron una serie de disparos contra su víctima hasta que logró soltar el dinero con el que trabaja.

Fieles y visitantes que se encontraban en esta iglesia corrieron despavoridos intentando ponerse a buen recaudo al momento de escuchar los proyectiles. Minutos después, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta el lugar para evacuar la basílica, cercar la escena del crimen e iniciar con las diligencias de rigor.

Exitosa también pudo conocer que el cambista afectado recibió un disparo en la mano derecha y en cuestión de minutos fue llevado al Hospital Loayza para recibir atención médica. La víctima fue socorrida por integrantes del serenazgo de la Municipalidad de Lima.

Al cierre de esta nota los efectivos policiales continúan con las investigaciones de ley y se encuentran a la espera de peritos de criminalística para conocer mayores detalles. De momento, en la escena se encontró dos casquillos de balas y ya se vienen analizando las cámaras de seguridad del lugar.

Atacante fue detenido por la PNP

Gracias a la rápida acción policial, Exitosa pudo conocer que uno de los autores de este atraco logró ser capturado y ya fue puesto a disposición de las autoridades. El sujeto fue detenido con el arma con la que perpetró el asalto, además de que portaba un atuendo de personal médico con el que habría buscado escabullirse entre la gente.

Comerciantes y vecinos de esta parte de la capital se mostraron indignados por la ola de inseguridad que se vive a pesar de que se encuentran a solo cinco cuadras de la Plaza de Armas y de Palacio de Gobierno. Por ello, pidieron que las autoridades refuercen la seguridad para evitar este tipo de hechos.

En resumen, criminales balearon a un cambista al interior de la iglesia Nuestra Señora de la Merced ubicada en el Jirón de la Unión en pleno Centro Histórico de Lima.