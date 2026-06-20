Hallan sin vida a hija de leyenda de Hollywood junto a su esposo en el interior de un auto: Esto se sabe

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La comunidad cinematográfica se encuentra impactada tras el hallazgo sin vida de una actriz. que era hija de una leyenda de Hollywood, junto a su esposo en el interior de un vehículo detenido en una autopista del estado de California. El deceso de ambos ya forma parte de una investigación con el propósito de encontrar las posibles causas del hecho.

Hallan sin vida a destacada actriz y a su esposo

De acuerdo a la Patrulla de Carreteras de California (CHP), los hechos ocurrieron la tarde del 15 de junio, cuando agentes respondieron al reporte de un Jeep Compass 2022 que permanecía estacionado en el paseo de la Interestatal 5, al norte de Fawndale Road, con el motor encendido.

Al acudir a esta zona, un oficial fue quien encontró inconsciente al conductor y a la pasajera. Minutos después llegaron otros agentes y personal médico, quienes intentaron reanimarlos.

Finalmente, los médicos confirmaron la muerte de ambos en el lugar. Las víctimas fueron identificadas como Judith 'Judy' Wyler Sheldon, de 84 años, y Wylie Sheldon, de 86, residentes de San Francisco.

Es importante, indicar que las autoridades no han informado la causa oficial de las muertes. La CHP añadió que el caso continúa bajo investigación y que, de manera preliminar, este hecho apunta a un incidente relacionado con un problema de salud.

Hay que mencionar que la temperatura en la zona alcanzó los 109 grados Fahrenheit (42.7 grados Celsius), según reportó el diario Los Angeles Times. No obstante, las autoridades no han establecido si el calor extremo tuvo relación con el fallecimiento de la pareja.

Los Sheldon eran una familia conocida en San Francisco por su conexión con Hollywood. Inclusive su domicilio servía como punto de encuentro para archivistas de cine, músicos así como también para cinéfilos. y eran promotores del cine mudo en la ciudad (ella presidió durante años el Festival de Cine Mudo de San Francisco).

Judith 'Judy' Wyler Sheldon, de 84 años, y Wylie Sheldon, de 86,

¿Quién era Judy Wyler Sheldon?

Judith Wyler nació en Los Ángeles y era hija del tres veces ganador del premio Óscar, el director William Wyler y de la actriz Margaret Tallichet. Tuvo una carrera como actriz en los años 50 antes de dedicarse al activismo cultural, específicamente preservando películas.

Desde 1999 se convirtió en una figura clave del San Francisco Silent Film Festival, donde llegó a presidir la junta directiva y se transformó en una de las principales impulsoras de la preservación del cine mudo en la ciudad.

La misteriosa muerte en carretera de Judith y Wylie Sheldon, los grandes patronos del cine y el arte de San Francisco



Los cuerpos del octogenario matrimonio han sido encontrados en su coche, encendido, en un arcen cuando viajaban a un festival https://t.co/jl4rv78ziX pic.twitter.com/lL40eU2Czb — EL PAÍS América (@elpais_america) June 21, 2026

Vale indicar que,junto a Wylie, era considerada una importante mecenas y anfitriona habitual de cineastas, músicos y archivistas que visitaban San Francisco, por lo que su legado trasciende su apellido y queda grabado en la memoria de la comunidad cinéfila.

Como vemos, Judith 'Judy' Wyler Sheldon, de 84 años, y Wylie Sheldon, de 86, residentes de San Francisco, fueron hallados sin vida en el interior de un auto, según la Patrulla de Carreteras de California (CHP).