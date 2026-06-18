Cómico peruano es intervenido por la PNP tras ser acusado de integrar banda de extorsión

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Como parte de un operativo en la capital, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron desarticular una banda que se dedicaba a la extorsión. Entre los integrantes de este grupo criminal figura un cómico que era conocido por crear contenido en las redes sociales.

Capturan a comediante por presunto delito de extorsión

Esta diligencia policial se llevó a cabo tras la denuncia presentada por el propietraio de una cadena de restaurantes en Lima este que, según señaló, un grupo delictivo le exigía el pago de una fuerte suma de dinero.

Ante ello, los miembros de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) fueron los encargados de ejecutar la operación. Luego de iniciar un trabajo de seguimiento esto finalizó con la captura del primer sospechoso identificado como Carlos Raúl Rivera Peralta.

El General PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri fue el encargado de explicar cuál era el nexo entre el sujeto intervenido y el hombre que se desempeñaba como comediante y había alcanzado gran popularidad en las redes sociales.

Al respecto, el alto mando policial detalló que Rivera Peralta confesó en su declaración que el encargado de suministrar la información detallada sobre las víctimas era Henry Walter Quispe Gonzáles, un hombre que se desepeñaba como cómico e influencer.

Así operaba la banda delictiva que integraba el humorista

Esta red delincuencial operaba a través del envío de mensajes de texto mediante la aplicación WhatsApp a fin de amedrentar a sus víctimas. Así, las primeras indagaciones determinaron que exigía la suma de 5 mil soles a un empresario del rubro gastronómico.

Cabe señalar que, durante la intervención también se detuvo a dos ciudadanos de nacionalidad extranjera que fueron identificados como Johan Larez Rodriguez y Andrés José Oviedo Prieto. Según las autoridades estos sujetos de origen venezolano se situaban en el área de operaciones cuando se llevaba a cabo el despliegue policial.

Los agentes de la Dirincri incautaron dos cartuchos de dinamita y cinco teléfonos celulares. Los policías indicaron que los explosivos eran usados presuntamente como objetos de coacción contra la fachada de los locales comerciales. Asimsmo, se decomisó un vehículo que era usado para el traslado de sospechosos y nueve tarjetas portachip.

Como vemos, a través de un operativo llevado a cabo en Lima este, los efectivos de la Policía Nacional del Perú lograron la desarticulación de una banda criminal dedicada a la extorsión que venía amenazando al propietario de una cadena de restaurantes. Entre las personas intervenidas se encontraba un cómico e influencer que había ganado popuiaridad en las redes sociales.