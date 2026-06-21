Hijo de Manolo Rojas se quiebra al recordar a su papá en su primer Día del Padre sin él

21/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reciente celebración del Día del Padre trajo consigo un episodio profundamente sensible en la pantalla peruana. Manuel Rojas, reconocido imitador, no pudo contener las lágrimas al conmemorar la ausencia de su padre, el carismático comediante Manolo Rojas, fallecido trágicamente el pasado 27 de marzo de 2026.

El emotivo tributo en la televisión nacional

Durante la emisión especial del programa El Reventonazo de la Chola, el ambiente se transformó en un espacio de reflexión y duelo. Manuel Rojas tomó el micrófono frente a cámaras para expresar el profundo dolor que le genera enfrentar esta fecha significativa sin su máximo referente familiar.

"Es el primer Día del Padre que no lo voy a tener a mi lado. Lo extraño demasiado, mi padre era todo para mí, mi mejor amigo, mi consejero. Yo creo que desde el cielo él sabe que estoy haciendo bien las cosas por él", afirmó Manuel Rojas.

El joven imitador reveló que mantiene un vínculo constante con la memoria de su padre a través de un diálogo cotidiano. Aseguró que se encomienda a él cada día, agradeciendo que cada éxito o situación positiva en su carrera artística sea producto del legado que le dejó.

La trayectoria y el legado del humorista

Manolo Rojas perdió la vida a los 63 años de edad en el distrito de La Victoria. Según los informes médicos, su deceso fue provocado por un infarto repentino y silencioso, complicación derivada de la diabetes, a pesar de haber intentado llevar una vida mucho más saludable.

El recordado humorista dedicó más de tres décadas al entretenimiento nacional, destacando notablemente en radio, televisión y teatro. Su partida repentina, ocurrida en la urbanización Santa Catalina, generó una ola de condolencias entre sus seguidores y compañeros del medio artístico peruano tras confirmarse su triste fallecimiento.

El hijo del comediante celebra a su padre en su día.

Según Julio Zevallos, amigo cercano del artista, el vacío que dejó es inmenso tanto en el ámbito profesional como en lo personal, pues mantenían una relación fraternal. Este tributo televisivo subrayó la profunda huella que dejó el comediante en quienes compartieron escenario y vida junto a él.

El impacto de esta pérdida sigue presente en el entorno artístico a casi tres meses de aquel suceso. El homenaje realizado por Manuel Rojas se consolidó como el momento más significativo de la jornada, demostrando que el legado de Manolo Rojas permanece vigente en la memoria colectiva.

El primer Día del Padre sin la presencia física de Manolo Rojas marca un precedente doloroso para su hijo, Manuel Rojas. Esta fecha resalta cómo la figura del comediante trasciende los años, consolidando la importancia de Manolo Rojas y el emotivo recuerdo de Manuel Rojas.