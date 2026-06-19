Juntos por el Perú confirma que causal para solicitar nulidad de mesas de sufragio es el fraude: JNE deja al voto solicitud

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) llevó a cabo la audiencia de formulada por el partido político Juntos por el Perú que busca la nulidad de más de 2 000 mesas de sufragio de Lima Metropolitana y Estados Unidos.

Este procedimiento se realizó luego de que los Jurados Electorales Especiales de Lima Centro 1 y 2 declarasen procedentes sus respectivos petitorios al hacer efectivo el pago de la tasa electoral, en el marco del artículo 5 de la Ley N.º 26846 - Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones.

Causal invocada es fraude electoral

Durante la audiencia virtual que empezó al promediar las 10:30 a. m., fue consultada la causal invocada por la organización política con respecto el petitorio que podría dejar nulas 2 398 mesas de sufragio (1 751 de Lima Metropolitana y 647 de Salt Lake y Nueva York).

El representante del partido político, Roy Mendoza, que encabeza Roberto Sánchez Palomino respondió que su hipótesis se basa en la figura del "fraude electoral"; no obstante, sostuvo que no cuentan con pruebas para sustentar esa acusación y que se basan en "anomalías estadísticas" detectadas en "583 patrones repetitivos" en mesas ubicadas en el mismo local de votación ubicadas en Carabayllo, Chorrillos, Comas, Ate y San Juan de Lurigancho.

"La causal es el fraude en la mesa. En el escrito que nosotros hemos planteado exhibimos la hipótesis total de recurrencia de estos patrones. A partir de los informes de fiscalización podríamos de repente esclarecer el panorama. Señor magistrado, el proceso electoral es demasiado rapidísimo, solo tenemos tres días para poder articular el caso y en ese transcursos nosotros hemos evidenciado esta anomalía, esta irregularidad estadística si se quiere", indicó.

#AHORA Los abogados de Juntos por el Perú admitieron ante el pleno del JNE que la causal invocada para solicitar la nulidad de 1.751 mesas en Lima y 647 en el extranjero es el "fraude". Reconocieron que no cuentan con pruebas para sustentar esa acusación y que el recurso de Lima... pic.twitter.com/zTDK6vPlQF — Erik Rivera (@ErikRivera__) June 19, 2026

Del mismo modo, puntualizó que se requieren "mayores elementos" para poder confirmar o desestimar su postulado, resultado -indicó- que se verá con lo actuado por el JNE que lidera Roberto Burneo.

Situación de mesas de sufragio en Estados Unidos

Con referente al petitorio contra 647 mesas de sufragio instaladas en Estados Unidos, acusan una presunta vulneración al acto electoral al fusionarse las mesas de sufragio de Salt Lake (Carolina del Norte) y Nueva York.

Desde Juntos por el Perú sostienen que la candidatura presidencial de Roberto Sánchez Palomino se vio "afectada" tras modificarse las reglas del proceso electoral, con la aprobación -a finales de mayo- de la Resolución Jefatural N.º 000090-2026-JN/ONPE.

Vale recordar que, según lo dispuesto por la ONPE, para la realización de la segunda vuelta autorizó que en caso no sea posible la instalación de una mesa de sufragio con los miembros titulares o suplentes o electores de la misma mesa, se permite la conformación de estas en otras mesas de sufragio del mismo local de votación, siempre que los personeros acreditados no presenten oposición.

Tras escuchar los alegatos del partido político, el órgano electoral dejó al voto su pedido, el cual será resuelto en los próximos días.