Andrés Calamaro vuelve a Lima este 15 de septiembre para un único concierto en el Costa 21

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El icónico cantautor argentino Andrés Calamaro volverá a Lima para un único y mágico concierto este 15 de septiembre en el Costa 21, como parte de su esperada gira internacional "Como Cantor", donde el público peruano repasará lo mejor de su música y sus nuevos hits.

Andrés Calamaro vuelve a Lima en septiembre.

Una carrera de llena de éxitos

Hablar de Andrés Calamaro es referirse a una figura fundamental de la música iberoamericana. Con una carrera que supera las cuatro décadas, el artista ha construido un legado que trasciende generaciones y fronteras, convirtiéndose en uno de los compositores, intérpretes y letristas más respetados de la música en español.

Temas como "Flaca", "Paloma", "Crímenes Perfectos", "Sin Documentos", "Te Quiero Igual", "Estadio Azteca" y "Loco" continúan siendo himnos que reúnen a miles de personas en cada una de sus presentaciones.

A lo largo de su trayectoria, Calamaro ha recibido algunos de los reconocimientos más prestigiosos de la industria musical. La Academia Latina de la Grabación lo ha distinguido con seis Latin Grammy, además de acumular más de 18 nominaciones en diversas categorías, incluyendo Mejor Álbum de Rock Vocal Solista, Mejor Álbum de Pop/Rock, Mejor Canción de Rock y Mejor Canción Pop/Rock, consolidando su posición como una de las figuras más premiadas y respetadas de la música latina.

Nueva gira para su público

La gira "Como Cantor" representa una oportunidad especial para reencontrarse con una de las etapas más memorables de su carrera, revisitando canciones que marcaron una época y que siguen manteniendo una vigencia extraordinaria entre el público.

Este nuevo recorrido internacional ha despertado una enorme expectativa en los países donde se presentará, y Lima no es la excepción. El concierto en el Costa 21 promete una producción de primer nivel y un recorrido por algunos de los momentos más brillantes de una carrera artística que ha dejado una huella imborrable en la música Latinoamericana.

La preventa de entradas se realizará los días viernes 19 y sábado 20 de junio desde las 10:00 a.m. a través de Teleticket, con hasta un 15 % de descuento para clientes del Banco Interbank.