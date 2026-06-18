Conmoción en el fútbol en medio del Mundial 2026: Murió un jugador tras sufrir un golpe en la cabeza

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Mientras que en Norteamérica se viene desarrollando el Mundial 2026, en otro lado del mundo hay un ambiente de conmoción y dolor en familiares y amigos que lloran la partida de un joven jugador tras sufrir un golpe en la cabeza.

Conmoción y dolor por el fallecimiento de joven futbolista

La ciudad de Gualeguaychú, en Argentina, atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de Marcos Exequiel Aguilar, el joven futbolista que había resultado gravemente herido tras sufrir un golpe en la cabeza durante un partido de fútbol amateur.

El trágico acontecimiento se suscitó el pasado 7 de junio en un encuentro correspondiente a la Liga de la Asociación de Fútbol Amateur Gualeguaychú, que se disputó en la cancha del Club Atlético Sur.

De acuerdo a lo informado por diverso medios locales, Aguilar protagonizó un choque accidental de cabezas mientras disputaba una pelota con otro jugador, sin que mediara una acción intencional.

Luego del fuerte impacto fue trasladado de manera inmediata al Hospital Centenario, donde los médicos constataron la gravedad de las lesiones y dispusieron su internación en la Unidad de Terapia Intensiva.

Desde entonces, el deportista argentino permaneció en estado de coma y bajo seguimiento permanente del equipo médico. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por lograr su recuperación, su cuadro de salud no logró revertirse por lo que durante la noche del último martes se produjo su deceso.

Su familia se negó a una autopsia y tuvo un último adiós

Después de confirmarse el fallecimiento de Marcos, la Fiscalía dispuso que su cuerpo fuera entregador directamente a sus padres debido a que el progenitor del futbolista manifestó su negativa a que se realizara una autopsia, de acuerdo a lo informado por medios de Gualeguaychú.

La noticia generó una ola de mensajes de condolencias desde distintas instituciones de la ciudad. Su restos fueron velados en la Sala 3 ubicada en Lavalle y Andrade, y el sepelio se realizó ayer miércoles en el Cementerio Norte de Gualeguaychú, en una despedida que reunió a familiares, amigos y miembros de la comunidad deportiva local.

Es así que, una gran conmoción ha causado en medio del Mundial 2026, el fallecimiento de un joven futbolista argentino tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante un partido en la Liga de la Asociación de Fútbol Amateur Gualeguaychú que lo dejó en estado de coma. Familiares y amigos le organizaron un conmovedor último adiós.