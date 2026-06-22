Balacera en Jirón de la Unión: Así fue la captura de uno de los sujetos que baleó a cambista en iglesia del Centro Histórico

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una balacera se registró en pleno Centro Histórico de Lima donde criminales dispararon contra un cambista al interior de la iglesia Nuestra Señora de La Merced en el Jirón de la Unión. El hecho se dio luego que la víctima se resistiera al robo intentando refugiarse al interior de esta iglesia ubicada a solo unas cuadras de Palacio de Gobierno.

Cámaras registraron captura de atacante en Jirón de la Unión

Por suerte, agentes de la Policía nacional del Perú reaccionaron en cuestión de minutos logrando la captura de uno de los criminales responsables de este hecho de violencia. La detención se dio en plena avenida Emancipación luego de una persecución de varias cuadras donde el delincuente caminó armado y amenazó en repetidas oportunidades a las autoridades.

Todo ello quedó registrado por las cámaras de seguridad de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Cerca de las 10 de la mañana, dos sujetos emprendrieron una veloz huida de Jirón de la Unión tras haber asaltado a un cambista en la iglesia Nuestra Señora de La Merced.

Sin embargo, unas cuadras más adelante uno de los sujetos que portaba casaca azul aparece a pie caminando por la avenida Emancipación, muy cerca de las estaciones del Metropolitano. El criminal sostenía en todo momento su arma mientras era perseguido de cerca por agentes de serenazgo y policías.

Incluso, uno de los efectivos intentó cerrar su paso a bordo de una moto lineal, pero el delincuente lo amenazó con su revolver y le quitó la llave neutralizando el vehículo. El sujeto continúa avanzando al mismo momento que hablaba por celular.

En ese instante, otro agente de la PNP lo encaró y tras un breve forcejeo logró sacar su arma de reglamento para ordenarle que se entregue sin oponer mayor resistencia. Finalmente, el delincuente logró ser reducido luego que otras autoridades llegaran para apoyar en este cometido.

Balacera en el Centro Histórico

De inmediato, el criminal, identificado como Walter Trujillo Ramírez de 30 años, fue llevado a la comisaría de Monserrate en el Cercado de Lima para responder ante la ley. A su vez, se conoció que las fuerzas del orden continúan con la búsqueda del otro implicado en hecho de violencia el cual desató el pánico en el corazón de la capital.

A su vez, se conoció que el cambista afectado fue llevado al hospital Loayza donde viene recibiendo atención médica tras recibir hasta dos disparos.

En resumen, cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que agentes de la PNP y de serenazgo de la Municipalidad de Lima lograron la captura de uno de los atacantes que desató una balacera en Jirón de la Unión.