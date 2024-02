"El Gran Chef Famosos x2": Austin y Steve Palao, Damián y El Toyo pasan a noche de sentencia

Una noche llena de sorpresas se vivió en la última edición de 'El Gran Chef Famosos x2' donde las parejas conformadas por Austin Palao, Steve Palao, Damián y el Toyo no tuvieron suerte y tras tener los peores platos pasaron a la temida noche de sentencia donde cualquiera podría decirle adiós al programa.

José Peláez dio la bienvenida a los participantes Damián y el Toyo, Austin, Steve Palao, Marco Zunino, Denisse Dibós, Pancho Cavero y Ximena Díaz, quienes buscaban redoblar sus esfuerzos y demostrar sus habilidades culinarias para pasar a un siguiente nivel de la competencia.

Como cada noche, el reality culinario tuvo una temática y esta vez fue con la del carnaval de Río de Janeiro, por lo cual, la línea de jueces conformada por Giacomo Bocchio, Javier Masías y Marcia Goncalves revelaron que el primer plato a preparar era un dulce típico de Brasil: ¡brigadeiros!

Con el tiempo de solo 35 minutos para su preparación, todos se mostraron nerviosos, por lo cual, los problemas e inconvenientes no tardaron en aparecer. Además, los Palao aprovecharon para lanzar una clara advertencia a sus rivales en la cocina.

"Quien no conoce al team Palao, a cualquier santo le reza. Así que, si intentan vencernos, no van a poder. Que vengan uno por uno, o todos", expresó Austin con una gran sonrisa.

Para tratar de dejar la tensión de lado, Marcia Goncalvez pasó por cada una de las estaciones para supervisar la preparación de los brigadeiros, pero, al llegar a la estación de Austin y Steve Palao, deleitó con unos pasos de baile. También les enseñó samba a Damián y el Toyo.

Al lograr emplatar, la línea de jueces pasó por cada estación y probó cada postre preparado por los competidores para luego decidir que la dupla que se llevaba el beneficio era el Toyo y Damián, dejando impresionado a todos. Seguido a ello se dio a conocer algunos tips y secretos para preparar el segundo plato que era una típica feijoada.

Debido al estrés, Ximena cometió un blooper y llamó a su esposo como Marco Zunino cuando trató de pasarle la voz para que se fije su olla. Mientras que Denisse derramaba algunos ingredientes principales para su plato.

"Mira la olla Marco, Pancho", dijo Ximena. Esta confusión no pareció molestar a Pancho, y existía una razón. "La gente no sabe, pero conozco a Marco antes que a Pancho. Éramos best friends. Hacíamos todo juntos. Entonces, es verdad que a veces le digo Marco", contó la actriz de 'Papá en apuros'.