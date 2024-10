¡Emotivo! Jorge Benavides realizó conmovedor homenaje a Felpudini: "Si Robin no sale, Batman tampoco"

06/10/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En un emotivo episodio de 'JB en ATV', Jorge Benavides, el conocido humorista peruano, anunció una decisión que impactó a su público: dejará de interpretar a Batman, un personaje que compartía escena con su fallecido colega y amigo, Rodolfo Carrión, más conocido como 'Felpudini'.

La razón detrás de este anuncio fue el profundo respeto y cariño que Benavides sentía por su compañero, quien falleció el 26 de septiembre de 2024, a los 75 años, después de luchar contra el cáncer de pulmón.

No hay Batman sin Robin

Durante la sentida transmisión, Benavides expresó su tristeza ante la pérdida de 'Felpudini' y señaló que, sin él, el personaje de Batman no volvería a salir en escena. "Si Robin no sale, Batman tampoco lo hará", declaró, dejando claro que no podía continuar con el icónico dúo sin su inseparable amigo.

"Mi querido Robin, ya no estarás a mi lado, pero vivirás por siempre en mi memoria y corazón, por lo que nunca estaré solo. A partir de ahora, nadie llevará tu disfraz, lo guardaré en un lugar especial junto al mío. Si Robin no sale, Batman tampoco lo hará. Descansa en paz, Tío Felpu", agregó.

Esta decisión marca el cierre de una era en la televisión peruana, en la que Benavides y Carrión habían logrado conquistar a varias generaciones de espectadores con sus representaciones cómicas de Batman y Robin.

Emotivo discurso

En su discurso, el cómico peruano recordó los años de amistad que compartieron y la complicidad que tenían en el escenario y fuera de él. 'Felpudini', quien era conocido por su carisma y sus frases características como "No te lo puedo creer" y "Me quemo", se convirtió en una figura inolvidable en la comedia peruana.

"Querido compañero y amigo, te has ido y has dejado un vacío en mi corazón muy difícil de llenar. Extrañaré tu alegría, frescura y, sobre todo, tu sabiduría y los buenos consejos que siempre me dabas. Me faltarán tus saltitos, tu baile, tus frases y tus masajes en la espalda", subrayó.

Su frescura y energía fueron destacadas por Benavides, quien aseguró que extrañará la alegría que Carrión aportaba al set, así como sus consejos y apoyo constante.

De esta forma, Jorge Benavides anunció en un emotivo episodio de 'JB en ATV' que dejará de interpretar a Batman, un personaje que compartía con su amigo Rodolfo Carrión, conocido como 'Felpudini'. Durante el programa, el humorista rindió un sentido homenaje a Carrión, recordando momentos entrañables y la gran amistad que compartían.