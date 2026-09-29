Doña Peta revela por error el sexo del bebé que esperan Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero atraviesan una nueva etapa familiar tras confirmar que esperan a su tercer hijo en común. Sin embargo, cuando todavía no habían contado públicamente el sexo del bebé, Doña Peta terminó soltando una inesperada pista frente a las cámaras de América Hoy.

Doña Peta revela por error el sexo del bebé

Todo ocurrió durante una entrevista de Doña Peta con el programa de América TV, donde no pudo ocultar su emoción por la llegada de un nuevo integrante a la familia.

La madre de Paolo Guerrero habló sobre el embarazo de Ana Paula Consorte y terminó dejando entrever que el bebé sería una mujercita.

"Ella no tiene antojos, hace buen embarazo. Dicen que es mujercita, me gusta las nietas mujeres, yo no he tenido hija mujer", precisó Doña Peta durante la entrevista.

Con estas palabras, la progenitora del delantero de Alianza Lima habría adelantado un dato que Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero todavía no habían anunciado oficialmente. Y es que, hasta ese momento, la pareja había mantenido en reserva el sexo de su bebé.

Ana Paula confirmó públicamente su embarazo

La noticia del embarazo de Ana Paula Consorte llegó después de varias semanas de especulaciones. La brasileña sorprendió por el tamaño de su vientre. Sin embargo, en aquella oportunidad evitó confirmar la noticia y prefirió guardar silencio.

Finalmente, la noche del lunes 28 de septiembre, Ana Paula decidió contar la verdad a sus seguidores. A través de Instagram, publicó un emotivo video familiar en el que confirmó que espera a su tercer hijo junto a Paolo Guerrero.

"Ya eres nuestro amor más esperado", escribió la influencer junto a las imágenes, donde aparecen su hija mayor y los dos pequeños que tiene con el futbolista peruano.

Los menores también protagonizaron tiernos momentos en el video. Uno de ellos contó emocionado que su mamá tenía "un bebé en la barriga", mientras que otro expresó su cariño por el nuevo integrante de la familia.

La hija mayor de Ana Paula, además, dejó claro que quería conocer pronto el sexo del bebé. "Claro que yo quiero saber si se viene una hermanita o un hermanito", comentó en el video.

Así, el embarazo de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero sumó un inesperado detalle luego de que Doña Peta dejara entrever que la pareja espera una niña, pese a que ambos todavía no habían confirmado públicamente el sexo del bebé.