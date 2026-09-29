"Igual la vas a engañar": Mario Irivarren confirma romance con Tabata Suárez, pero redes lo destruyen

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de meses de rumores, Mario Irivarren finalmente confirmó que tiene una relación con la modelo Tábata Suárez, pero la noticia no fue bien recibida por todos, ya que los internautas inmediatamente le recordaron el motivo por el que terminó su última relación y hasta le advirtieron a Suárez que podría terminar igual que Onelia Molina.

Mario confirma romance, pero las redes se burlan

A través de una tierna publicación, el exintegrante de Esto es guerra compartió una serie de fotos de un reciente viaje con la tripulante de cabina. Ambos se mostraron muy felices y enamorados durante una escapada a Paracas. Además, Mario escribió una tierna descripción: "La T y la M (tus papis)".

La publicación se volvió viral en cuestión de minutos y varios de sus amigos, como Laura Spoya, los felicitaron en los comentarios. Incluso la misma Tábata respondió a la publicación, agregando varios emoticones de corazones y enamoramiento.

Sin embargo, toda esta felicidad se vio ligeramente empañada por una gran cantidad de comentarios en contra de la nueva relación del integrante del pódcast 'La Manada'. Decenas de internautas recordaron la infidelidad de Mario hacia Onelia durante un viaje que hizo a Argentina junto a Said Palao y Patricio Parodi, así como una anterior falta de respeto cuando preguntó por su expareja en una boda.

"Al menos sabemos que después de Mario conocerá al amor de su vida", "¿Estas chicas no ven noticias?", "Igual la vas a engañar" , "Los comentarios jamás decepcionan", "¿Qué estará pagando la T?", "Cuando te haces la ciega", "Pasajes liberados de LATAM Airlines, ese Mario no pierde tiempo", comentaron varias personas.

Redes de burlan de la relación de Mario Irivarren

Lejos de molestarse por los comentarios negativos, Mario los tomó con humor y respondió a varios de ellos con mucha ironía. Sin embargo, su declaración de amor quedó empañada por sus acciones del pasado, ya que ha tenido varias relaciones amorosas que han fracasado a lo largo del tiempo.

La infidelidad de Mario a Onelia

La relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina terminó luego de que se difundieran imágenes del empresario durante un viaje a Argentina, donde fue captado compartiendo y besando a otra mujer durante una fiesta en un yate. En ese viaje también estuvieron Said Palao y Patricio Parodi, quienes fueron parte del grupo de amigos que acompañó a Irivarren.

Tras la difusión de las imágenes, Mario reconoció públicamente que había cometido un error y ofreció disculpas a Onelia. El modelo explicó que durante la despedida de soltero había actuado de manera incorrecta y asumió las consecuencias de sus actos. Molina, por su parte, confirmó que la relación había llegado a su fin y descartó retomar el vínculo sentimental.

Es así que, el escándalo marcó el final de una relación que había generado gran interés entre sus seguidores. Onelia decidió tomar distancia y continuar con su vida lejos de Mario, mientras que el modelo afrontó las críticas recibidas en redes sociales. Tiempo después, el recuerdo de aquella ruptura volvió a aparecer tras la confirmación de su romance con Tábata Suárez.