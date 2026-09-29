Magaly arremete contra 'Cuto' Guadalupe tras perder demanda en primera instancia: "Es una porquería"

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre el proceso judicial que mantiene con Luis "Cuto" Guadalupe, luego de que el exfutbolista obtuviera una sentencia favorable en primera instancia tras la demanda que presentó contra la conductora. La periodista reaccionó con dureza al resultado y dejó claro que no considera que el caso esté terminado, ya que piensa apelar a la sentencia.

Durante su programa, la conductora cuestionó el fallo judicial y arremetió contra Cuto Guadalupe por considerar que está celebrando anticipadamente la decisión. Según explicó, el proceso todavía puede continuar en otras instancias, por lo que sostuvo que la sentencia podría ser revisada y eventualmente modificada tras la apelación que presentará su defensa.

Magaly apelará fallo judicial

Asimismo, Magaly rechazó la interpretación de que se haya burlado de la denominada "Fe de Cuto", espacio conducido por el exfutbolista. La periodista recordó que sus comentarios estuvieron relacionados con hechos que involucraron a la esposa de Guadalupe y cuestionó que ese tipo de expresiones puedan ser consideradas suficientes para sustentar una demanda judicial.

"Yo al decir 'ahora con esto que le descubrimos a la esposa, la Fe de Cuto ya no existe', cosas así ¿Esto va a ser demandable?" dijo muy molesta.

En ese sentido, la conductora también manifestó su desacuerdo con la manera en que la Justicia abordó el caso. Magaly consideró que los jueces deberían evaluar con mayor criterio este tipo de procesos y criticó que se haya dado atención a una controversia originada por sus comentarios televisivos.

" Eso es una porquería, la Justicia tendría que tener un poco de discernimiento. Uno espera que los jueces no le hagan caso a este tipo de tonterías", agregó.

Finalmente, la periodista confirmó que apelará la sentencia para que el caso sea revisado en una segunda instancia. Con ello, la disputa judicial entre la periodista y el exfutbolista continuará. "No cantes victoria, Cuto" , sentenció.

Cuto gana demanda a Magaly

Hace unas horas, el Poder Judicial falló a favor de Luis "Cuto" Guadalupe en el proceso que inició contra Magaly Medina por comentarios realizados después del ampay de Charlene Castro. La sentencia establece tres años de pena privativa de libertad suspendida, una multa superior a 57 mil soles y reparación civil.

La sentencia establece que la pena de tres años de prisión queda suspendida durante dos años. Durante ese periodo, la conductora deberá cumplir determinadas reglas, entre ellas presentarse cada 30 días ante la Corte Superior de Justicia de Lima y solicitar autorización judicial para salir del país.

También se dispuso que Medina no cambie de domicilio sin autorización y que se abstenga de realizar expresiones que puedan constituir injuria o difamación contra Guadalupe. El fallo señala además que deberá cumplir las disposiciones judiciales durante el periodo establecido para mantener suspendida la pena.