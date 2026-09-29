Pamela López revela qué ocurriría con sus hijos si Christian Cueva y Pamela Franco se convierten en padres

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López volvió a referirse a la relación entre Christian Cueva y Pamela Franco y, esta vez, fue directa al responder qué ocurriría con sus hijos si la pareja decide convertirse en padres.

Pamela López y su firme postura

La posibilidad de que Pamela Franco y Christian Cueva amplíen su familia volvió a generar comentarios luego de que la cantante expresara públicamente su deseo de convertirse nuevamente en madre.

Aunque no existe una confirmación de embarazo, el tema fue puesto sobre la mesa durante la entrevista que Pamela López concedió al canal Show pe.

La expareja del futbolista fue consultada sobre qué piensa de los planes personales de Pamela Franco y no dudó en marcar distancia.

Para Pamela López, la decisión de tener hijos corresponde únicamente a la pareja y no representa un asunto que le concierna.

"Yo no tengo nada que ver con el deseo que ella tenga de ser mamá, o quiera tener un hijo o quiera tener 20 hijos. No me incumbe, no me importa, no me interesa. No le deseo ni el bien, ni el mal, simplemente es una persona que, para mí, yo ya sé de qué está hecha", manifestó.

Pero Pamela López no se quedó ahí y también cuestionó la imagen que, según su percepción, Pamela Franco mostraría públicamente.

"Por más que ella se ponga mil caretas, que pueda poner su vocecita, sus actos hablan por ella misma", agregó durante la entrevista.

¿Hijos de Pamela López conocerían al bebé?

La pregunta más delicada llegó cuando le consultaron a Pamela López si sus hijos podrían tener algún tipo de acercamiento con un eventual bebé de Pamela Franco y Christian Cueva. La empresaria prefirió dejar algunos detalles para más adelante.

"Ellos dos se merecen, el resto, sus decisiones, que se casen, tengan hijos, lo que fuese, a mí no me incumbe. No existe esa posibilidad (de que mis hijos se acerquen a Pamela Franco si tiene hijos con Christian), así que prefiero no responder, más adelante", sostuvo.

Su respuesta llega luego de que Pamela López y Christian Cueva fueran captados compartiendo espacio durante las olimpiadas escolares de sus hijos.

El encuentro generó comentarios sobre el vínculo actual entre ambos, aunque la empresaria ha señalado que las actividades relacionadas con sus menores requieren la presencia de ambos padres.

Así, Pamela López fue contundente al hablar sobre qué ocurriría con sus hijos si Christian Cueva y Pamela Franco se convierten en padres. La empresaria aseguró que sus hijos no tendrían acercamiento con la cantante.