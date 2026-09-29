Magaly Medina recuerda a Jefferson Farfán tras perder juicio contra 'Cuto' Guadalupe

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina no se quedó callada luego de conocer la sentencia que la condenó por difamación contra 'Cuto' Guadalupe. La conductora cuestionó los argumentos del fallo y terminó recordando el proceso judicial que tuvo con Jefferson Farfán.

Magaly arremete contra sentencia de 'Cuto'

La conductora de Magaly TV, La Firme reaccionó a la resolución judicial que estableció tres años de prisión suspendida, una multa cercana a los S/57.000 y el pago de una reparación civil, cuyo monto todavía no se conoce.

Al tratarse de una sentencia de primera instancia, Magaly Medina adelantó que presentará una apelación.

Durante su programa, la periodista cuestionó los fundamentos utilizados para determinar su responsabilidad y rechazó que sus comentarios hayan representado una burla hacia las creencias religiosas de 'Cuto'.

"¿Cuáles eran los argumentos? Porque no había argumentos. Dice que me burlé de su fe; si tú tienes tu programa con ese nombre, es tu marca registrada. Esto es una porquería", manifestó.

La conductora también se refirió al nombre del espacio televisivo de 'Cuto' y sostuvo que sus intervenciones estuvieron relacionadas con el estilo que suele manejar en televisión.

Además, dejó claro que no considera cerrado el proceso y aseguró que buscará una segunda instancia. "No cantes victoria porque lo tuyo se lo trae abajo cualquier juez bien pensante. Nos iremos a otra instancia", expresó.

Magaly recuerda a Farfán tras perder juicio

En medio de sus cuestionamientos, Magaly Medina recordó otro proceso judicial que enfrentó y perdió ante Jefferson Farfán, sobrino de 'Cuto' Guadalupe.

La conductora señaló que le resulta llamativo que ambos exfutbolistas hayan conseguido fallos favorables en litigios que la tuvieron como parte demandada.

"Yo digo que es raro que la Foca Farfán gane dos juicios. Yo no sé si Farfán o el Cuto tienen padrinos. Porque agarran y me quieren vincular con ciertas personas que manejaban el Poder Judicial cuando yo he perdido todos los juicios. Yo debería quejarme", sostuvo.

Medina también recordó las medidas que, según afirmó, tuvo que cumplir tras el proceso con Farfán, entre ellas una multa, el pago de una reparación civil y servicio comunitario.

"¿Qué tipo de amarre tendrán la Foca Farfán y el 'Cuto' Guadalupe? Parece que se han juntado. A Farfán las cosas más locas se le hacen cumplir. A mí me han perseguido todo este tiempo por la multa, el pago de la reparación, el servicio comunitario", señaló.

Así, tras la sentencia de primera instancia a favor de 'Cuto' Guadalupe, Magaly Medina recordó también su juicio con Jefferson Farfán y cuestionó ambos procesos.