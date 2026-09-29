Joaquín Ramírez revela cómo conoció a Sheyla Rojas y asegura: "Vamos a estar juntos siempre"

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Joaquín Ramírez confirmó públicamente que mantiene una relación sentimental con Sheyla Rojas, luego de que ambos fueran vistos juntos durante una actividad vinculada a su campaña política. La pareja no ocultó su cercanía y protagonizó un romántico momento frente a las cámaras, dejando en evidencia que su vínculo ya es oficial, aunque las redes sociales lo siguen cuestionando.

Joaquín y Sheyla mas juntos que nunca

Durante una entrevista para Magaly TV, La Firme, el excongresista contó que lleva aproximadamente un mes y medio saliendo con la popular 'Shey Shey'. Asimismo, explicó que ambos se conocieron por medio de una amiga y que, desde entonces, comenzaron a frecuentarse hasta fortalecer su relación sentimental.

" Nosotros estamos porque nos queremos , porque nos hemos conocido recién (...) Estamos saliendo hace un mes y medio, conociéndonos un poco más, y me siento muy feliz", dijo Joaquín Ramírez.

Ramírez, quien actualmente es candidato al Gobierno Regional de Cajamarca, también dejó claro que se encuentra feliz con esta nueva etapa. Por su parte, Sheyla Rojas reveló que fueron algunas cualidades personales del político las que terminaron llamando su atención, entre ellas su humildad, sencillez y facilidad para conversar sobre distintos temas.

Además de compartir momentos de su vida personal, la pareja apareció junta durante actividades relacionadas con la campaña política de Ramírez. Fue en estos momentos donde ambos se mostraron bastante cercanos y cariñosos, demostrando que la relación trasciende las apariciones ocasionales y que existe una mayor confianza entre ellos.

" Sabemos que vamos a estar juntos siempre (...) Cuando ella se fue a Europa, nos comunicábamos todos los días haciendo videollamadas. Yo, feliz de que ella comparta con su hijo. Para mí, Sheyla es lo mejor que me puede pasar; ella siempre está en mi corazón", concluyó.

Incluso, durante una de estas apariciones públicas, Joaquín Ramírez y Sheyla Rojas protagonizaron un apasionado beso frente a las cámaras de 'Magaly TV, la firme'. El gesto confirmó la cercanía que mantienen y se produjo luego de que el candidato hablara abiertamente sobre su romance con la modelo y conductora.

Sheyla saca cara por su romance

En un reciente video de rede sociales, Sheyla aparece sentada con una taza de café y acompaña las imágenes con un audio relacionado con las opiniones que recibe. Además, escribió una reflexión sobre quienes cuestionan su vida sentimental y señalan aspectos de su relación sin conocer directamente su situación.

"A mí qué me importa lo que diga la gente del barrio, acaso ellos me están dando de comer". "Cuando hablan u opinan negativamente como si estuvieran en mis zapatos", anunció.

Es así que, las publicaciones recientes de Sheyla Rojas mantienen el tema de su relación con Joaquín Ramírez entre los contenidos difundidos en redes sociales. La modelo peruana respondió mediante TikTok a comentarios sobre su vida sentimental y continúa apareciendo junto al candidato durante actividades públicas en Cajamarca.