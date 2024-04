¿Está feliz? Abel Lobatón sorprende con peculiar reacción tras supuesto embarazo de Samahara

18/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón regresó a la polémica tras la difusión de una supuesta ecografía donde ella confirma que está embarazada de Bryan Torres. Al respecto, Abel Lobatón, su padre, fue consultado sobre esta noticia, dejando a más de uno sorprendido por su respuesta.

Se pronuncia

Durante la última edición de 'América Hoy', una de las reporteras se contactó con el exfutbolista peruano para primero felicitarlo por la noticia sobre el presunto embarazo de su primogénita.

"Te llamaba para felicitarte, he visto en las redes sociales la supuesta ecografía de tu hija Samahara Lobatón", mencionó el hombre de prensa.

Enseguida, Lobatón no dudó en responder de una manera bastante jocosa, afirmando que si lo llamaban para felicitarlo también deberían darle un regalo.

"Yo esperando que traigas el regalo porque si me llaman para felicitarme y sin regalo...estamos locos", respondió el exdeportista.

Tras aparentemente confirmar que Samahara estaría en la espera de su segundo bebé, el ex de Melissa Klug no dudó en expresar su felicidad, agregando además una peculiar broma sobre la cantidad de hijos que tiene.

"Yo sí, claro, felíz claro que sí (...) Tengo bastantes bendiciones", agregó el popular 'Murciélago'.

¿Samahara está embarazada?

Una tiktoker se encargó de viralizar la fotografía que presuntamente subió la segunda engreída de Melissa Klug a sus redes sociales. Al respecto, el periodista de espectáculos, Samuel Suárez, no dudó en hablar del tema, asegurando que no le sorprendería dicha noticia.

Sin embargo, Samahara sorprendió al responder las historias de Instagram del hombre de prensa para pronunciarse y acabar con los fuertes rumores generados por la dichosa fotografía.

"Ja,ja,ja,ja (...) mientras menos hablen de mí, mejor. La gente bien chismosa. El chisme los alimenta", dijo en un primer momento la joven.

Enseguida, 'Samu' compartió su mensaje, dejando un 'filudo' mensaje en el que le pide que confirme si la ecografía que circula en los medios es real o no: ""Señorita Samahara por favor, no se nos esté poniendo saltona. Uno aquí buscando el chismecito (...) confirme ¿subió su ecografía o no?".

Debido a esta contundente respuesta, la hija de Abel Lobatón no pudo evitar quedarse callada y procedió a aclarar ciertos puntos.

"Yo amo y adoro a mi hija. Mi rol como madre es mi mejor trabajo. No es novedad que estaba en mis planes tener mi segundo hijo, realmente es algo que veníamos buscando bastante luego que tuve un embarazo ectópico. Créeme que cuando tenga que decirlo lo voy a decir a los cuatro vientos, no solo por WhatsApp. Se pasan", finalizó la influencer.

Debido a las declaraciones de Samahara, todo parece indicar que no estaría embarazada; sin embargo, al consultarle a su padre, Abel Lobatón, este afirmó encontrarse feliz por la noticia de su primogénita.