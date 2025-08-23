Flavia Laos confiesa problema de salud tras comparaciones con Susy Díaz

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La presencia de Flavia Laos en el cumpleaños de la streamer Zully no pasó desapercibida y desató un aluvión de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios especulaban sobre supuestos arreglitos y hasta la comparaban con Susy Díaz, lo que llevó a la actriz a confesar públicamente que atraviesa un problema de salud relacionado con un desorden hormonal.

Comparan a Flavia Laos con Susy Díaz

Todo comenzó en la reciente celebración de cumpleaños de la reconocida streamer Zully, donde Flavia Laos apareció con un look distinto y un rostro más hinchado de lo habitual.

Las fotos y videos del evento no tardaron en circular, y con ellos los comentarios. Algunos internautas insinuaron que la actriz de 27 años habría pasado por inyecciones o procedimientos estéticos, mientras otros se lanzaron a compararla directamente con Susy Díaz.

Flavia Laos confiesa problema de salud

Como era de esperarse, las cámaras de América Hoy fueron tras la actriz para obtener su versión. Lejos de quedarse callada, Flavia Laos enfrentó las críticas con humor.

"Yo me veo al espejo y me veo hermosa, me encanto. Yo me veo linda... Ay, la amo a Susy. Mañana voy a grabar con Susy", declaró entre risas, descartando de plano haberse sometido a inyecciones o rellenos.

Más seria, explicó que la verdadera razón detrás de los cambios en su rostro está vinculada a su salud. Reveló que atraviesa un desorden hormonal que le provoca hinchazón en el rostro y variaciones de peso.

"Me había pasado con las hamburguesas y estaba más gordita. Por eso estaban mis cachetes más gorditos, mi papada. Pero sí me molesta que hablen de que me inyecto cosas y eso porque no es real", dijo.

La actriz también aclaró que, si algún día decide hacerse un retoque, lo contará sin problemas. "Yo siempre los cuento. Es más, yo soy la primera persona que lo dice. No tengo que esconder nada", aseguró.

Aunque no dio detalles médicos, Flavia Laos adelantó que su recuperación podría demorar varios meses. Enfatizó que prefiere no dar información hasta sentirse preparada, pero sí hizo un llamado a la empatía.

"Cuando me sienta preparada los voy a hablar. Pero no me gusta que se metan tanto con el físico. A mí no me duele, pero una persona que esté pasando por lo que yo estoy pasando ahorita es un poco delicado", reflexionó frente a cámaras.

Actualmente, la también cantante continúa con sus proyectos en televisión y música, enfocada en su bienestar y evitando que los comentarios en redes afecten su autoestima. "Tengo también problemas hormonales que todavía no se los he contado. Más adelante lo haré", reiteró.

La aparición de Flavia Laos en el cumpleaños de Zully generó comentarios y especulaciones sobre supuestos retoques estéticos, pero la actriz aclaró que su cambio físico responde a problemas de salud, específicamente un desorden hormonal que se encuentra en tratamiento.