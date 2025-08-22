Melissa Klug exigiría a Jefferson Farfán PAGAR la pensión de sus hijos hasta los 28 años: "Los S/43 mil no le alcanza"

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug y Jefferson Farfán se preparan para enfrentar una nueva audiencia de conciliación este martes 26 de agosto, en la que se discutirá un posible incremento de la pensión alimenticia de sus dos menores hijos. Sin embargo, Janet Barboza reveló que la empresaria solicitaría que el exfutbolista cumpla con pagar la pensión hasta que los niños cumplan los 28 años.

Melissa Klug pide pensión para sus hijos hasta los 28 años

El conflicto legal entre Melissa Klug y Jefferson Farfán parece que no tiene final. Pues bien, en una edición del programa 'América Hoy', Janet Barboza sorprendió a todos al revelar en vivo que Melissa Klug buscaría que la 'Foquita' Farfán deposite la pensión de alimentos, que por el momento sería de S/43 mil mensuales, hasta que sus dos hijos cumplan los 28 años de edad.

¿El motivo? La popular 'Rulitos' detalló que tras conversar con el abogado de la 'Chalaca', se enteró de que la empresaria trataría de que el exjugador de la Selección cumpla con los menores hasta que terminen de estudiar. Pero eso no sería todo, ya que señaló que el dinero que debería darle no sería suficiente para cubrir todas las necesidades de sus retoños.

"Lo que está pidiendo Melissa Klug es que se reconozca la manutención de sus hijos hasta los 28 años, es decir, hasta que terminen de estudiar. También ha trascendido que los 43 mil soles no le alcanza. Ha dicho: 'Un ratito, esa conciliación la tuvimos cuando mis hijos tenían entre tres y siete años, hoy mis hijos son adolescentes, están más grandes y gastan más, esa manutención la tendrían que aumentar", expresó Janet.

Melissa Klug y Jefferson Farfán: Cita de conciliación

Como se recuerda, no sería la primera vez que se da a conocer el tema. Fue la misma Melissa Klug quien aseguró que "de todo corazón, espera conciliar" con Farfán, pero le recordaba al exfutbolista que la mejor herencia que un padre puede dejarle a sus hijos no son carros de lujos ni casa, sino una educación superior de calidad, por lo cual, le exige el incremento de la pensión.

Señaló que no puede seguir manteniendo a sus hijos con la pensión que fue fijada en el 2016, ya que, mientras crecen, van necesitando más cosas y eso representa un gasto mayor. Considera que pide lo justo y necesario para que los menores vivan en comodidad como siempre lo han hecho.

La 'Blanca de Chucuito' está a la espera de que el hijo de Doña Charo acuda esta vez a la segunda invitación establecida para este 26 de agosto, de lo contrario "corresponde acudir al Poder Judicial a fin de que se fije una pensión a favor de sus hijos".

Cuestionamientos por pedido de Melissa Klug

Tras enterarse de que Melissa Klug buscaría que Farfán pague pensión de dos de sus hijos hasta que estos cumplan los 28 años, Ethel Pozo no pudo evitar quedar asombrada. La hija de Gisela Valcárcel se mostró en contra.

"La Ley te dice que si el joven termina la secundaria y quiere seguir una carrera universitaria la pensión se prolonga, pero no sé si hasta los 28, una carrera lo acabas hasta los 23", sentenció en televisión.

De esta manera, Janet Barboza remece la farándula al revelar que Melissa Klug buscaría que los S/43 mil que recibe mensualmente de Jefferson Farfán como pensión de alimentos aumenten y sean pagados hasta que sus dos hijos cumplan los 28 años.