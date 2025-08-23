Melissa Klug rompe en llanto tras ser tildada de "mala madre" y por POLÉMICO pedido a Jefferson Farfán

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug llegará al programa 'Esta Noche' dispuesta a contarlo todo. La 'Blanca de Chucuito', entre lágrimas, responderá a las fuertes acusaciones en su contra de ser "mala madre" con Samahara Lobatón y por el polémico pedido a Jefferson Farfán de un incremento de la pensión de sus hijos.

Melissa Klug sobre pensión y S/ 300 mil que le exige Farfán

Melissa Klug se ha visto envuelta en un reciente escándalo mediático tras revelarse su pedido a la 'Foquita' Farfán de aumentar la pensión de sus hijos, alegando que el monto fijado en 2016 no es suficiente porque los menores crecen y van necesitando más cosas, lo que representa un gasto mayor.

Pero eso no sería todo, ya que, en una reciente emisión de 'América Hoy', Janet Barboza reveló que la empresaria estaría solicitando al exfutbolista que cumpla con depositar la pensión de alimentos, que por el momento sería de S/43 mil mensuales, hasta que sus dos hijos cumplan los 28 años de edad.

Toda esta situación la ha dejado en el 'ojo de la tormenta' y convertido en blanco de críticas y cuestionamientos, por lo cual, este sábado, 23 de agosto, contará la versión de sus hechos en entrevista con la Chola Chabuca. La actual pareja de Jesús Barco dará a conocer detalles de su pasada relación con Jefferson y responderá a quienes la tildan de ser una mujer interesada.

" Dicen que soy una 'chupasangre', que vivo de la pensión de mis hijos" , se le escucha decir en un momento del avance del programa 'Esta Noche'.

También se ve al conductor del espacio televisivo preguntarle a Klug cómo hará para pagar los 300 mil dólares al padre de dos de sus hijos por incumplir el acuerdo de confidencialidad firmado tras el fin de su relación.

"Todos los procesos, primero empieza él", acotó la 'Blanca de Chucuito' llevándose las manos a la frente.

Responderá a detractores sobre su rol de madre

Durante la entrevista, Melissa Klug también se animaría a defenderse de quienes la tildan de mala madre, en especial con Samahara Lobatón, quien se ha visto envuelta en recientes escándalos tras su relación con Bryan Torres y por estar en la dulce espera de su tercer bebé.

En ese marco, la empresaria no pudo evitar romper en llanto al señalar que trató de hacer lo mejor posible por cada uno de sus hijos, pese a que se convirtió en madre desde muy joven.

"(...) que soy una mala madre por no ayudar a Samara, por no aconsejarla", exclamó la empresaria de 41 años. Finalmente, la Chola Chabuca le dice si mantiene su idea de que puede trabajar con cualquier persona, menos con Yahaira Plasencia, a lo cual Klug responde: "Exacto".

De esta manera, Melissa Klug brindará detalles sobre su faceta como madre, empresaria, influencer y su pasada relación con Jefferson Farfán. La 'Chalaca' no podrá evitar romper en llanto tras recordar momentos duros de su vida y responder a quienes la cuestionan por pedir aumento de la pensión de sus hijos con el exfutbolista.