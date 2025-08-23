Extorsionadores lanzan granada al interior de custer: Explosivo detonó y dejó graves daños en SMP

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un conductor de una custer informal resultó gravemente herido, luego que extorsionadores lanzaran una granada al interior de su vehículo, en el cruce de las avenidas Canta Callao con Izaguirre, en el distrito de San Martín de Porres.

Extorsionadores lanzaron granada

Según informó Exitosa, dos personas a bordo de una motocicleta interceptaron a la unidad, exactamente por el asiento del conductor, y lanzaron el artefacto explosivo, ocasionando que el estallido deje con graves secuelas al chofer, quien no pudo salir a tiempo del transporte.

Trascendió que la víctima estaba acompañado de su cobrador al momento del atentado, que pudo salir milagrosamente ileso del ataque. Al interior del bus aún no habían pasajeros, reportó la Policía Nacional del Perú (PNP).

El estado del conductor, identificado como Alexander Navarro Medina (20), de nacionalidad venezolana, es de pronóstico reservado y está internado desde la madrugada del sábado 23 de agosto en el Hospital Negreiros.

Ataque por no pagar cupo

Pese a que los familiares del agraviado se negaron a declarar a medios de comunicación, sus compañeros, con notorio temor, revelaron que el ataque se produjo, tras negarse a pagar el cupo solicitado.

Consultado por el monto que les exigen, no quisieron especificarlo, no obstante, aseguraron que, debido a que no pertenecen a una empresa formal, tanto organizaciones criminales como los propios policías les estarían solicitando el dinero para poder trabajar con tranquilidad.

"Desde hace tiempo venimos siendo extorsionados. Nosotros no somos formales, esto es 'pirata'. Para decirle la verdad, no podemos pagar porque, así como cobran ellos (las bandas criminales) también cobran los policías", acusó uno de los trabajadores informales.

Nuestro medio corroboró que, lamentablemente, alrededor de la zona donde sucedió los hechos, no hay cámaras de seguridad instaladas, lo que retrasará el proceso de investigaciones por parte de las autoridades correspondientes.

Constantes agravios contra conductores

Al sector llegaron personal de Criminalística y de la Unidad de Explosivos (UDEX). Este es el tercer ataque que ocurre en menos de un mes en este cruce.

Según informó la PNP, en la misma zona , un chofer, identificado como Alejandro Vargas de 49 años, fue atacado salvajemente por un sujeto que, sin mediar palabra, le disparó en la cara y salió huyendo con rumbo desconocido.

Esto sucedió la madrugada del jueves 21, en pleno desarrollo del convocado paro de transportistas, justamente por esta ola de criminalidad y amenazas que arremete contra los conductores de transporte público.

De esta manera, se conoció que extorsionadores lanzaron una granada al interior de una custer, en el distrito de San Martín de Porres.